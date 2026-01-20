İzmir’in Foça ilçesi, yılın ilk ayında hem spor hem de turizm açısından yoğun günler yaşamaya başladı. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen TYF Yelken Ligi Techno 293 Türkiye Şampiyonası 2. Ayak yarışları, Foça’da start aldı.

Techno 293 heyecanı Foça’da başladı

Foça Orak Adası açıklarında kurulan parkurda gerçekleştirilen organizasyon, MW Phokaia Beach Resort ana sponsorluğunda yapılıyor. U13, U15 ve U17 yaş kategorilerinde düzenlenen yarışlarda, 13 kulüpten 96 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 23 Ocak 2026 tarihine kadar her gün yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

Güneşli hava, elverişli rüzgâr

Ocak ayına rağmen güneşli hava ve uygun rüzgâr koşulları, yarışların ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Sömestr tatilini değerlendiren aileler, sporcular ve yelken tutkunlarının ilçeye gelmesiyle Foça’da turizm hareketliliği de gözle görülür şekilde arttı.

Kış turizmine sporla destek

Bünyesinde ana sponsor MW Phokaia Beach Resort’u da barındıran Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, organizasyonun hem spor hem de turizm açısından büyük kazanım sağladığını belirtti.

“Turizmi 12 aya yaymak istiyoruz”

Mehmet İşler, kış aylarında turizmi canlandırmak için uzun süredir çalıştıklarını ifade ederek, “Ocak ayında Türkiye Şampiyonası 2. Ayak yarışlarını Foça’da yapıyoruz. Mart ayında 3. ayak, Nisan’da ise Dünya Şampiyonası yine burada olacak. 54 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun İzmir ve Foça’ya gelmesini bekliyoruz. Bu organizasyonlar, hem kıyılarımızın hem de rüzgârımızın yelken sporu için ne kadar uygun olduğunu dünyaya gösterecek” dedi.

Milli Takım Foça’da şekillenecek

TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey, yarışların Milli Takım seçmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Çok değerli bir organizasyon”

Erey, “Bu yarışlar üç ayaktan oluşuyor ve sonunda Milli Takım sporcuları belirlenecek. Aynı zamanda Nisan ayında Foça’da yapılacak Dünya Şampiyonası için önemli bir hazırlık süreci. Sporcularımız kendi sularında yarışmanın avantajını yaşayacak. Ev sahibi olmanın madalya ve şampiyonluk ihtimalini artırdığını daha önceki organizasyonlarda da gördük” ifadelerini kullandı.

Dünya dereceli sporcular Foça’da

Yarışlarda, uluslararası arenada derece elde etmiş genç sporcular da yer alıyor. 13 yaş altı kategorisinde geçen yıl İngiltere’de Dünya ikincisi, İtalya’da Avrupa üçüncüsü olan Tuna Tekin, hedefinin Türkiye Şampiyonluğu ve Milli Takım olduğunu söyledi.

Aynı kategoride mücadele eden takım arkadaşı Alp Kaya Akdağ ise Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’ndaki derecelerinin ardından Foça’daki yarışlarda da zirveyi hedeflediğini dile getirdi.

Yarışlar 23 Ocak’a kadar sürecek

TYF Yelken Ligi Techno 293 Türkiye Şampiyonası 2. Ayak yarışları, 23 Ocak 2026 tarihine kadar her gün yapılacak üç ayrı yarışla devam edecek. Organizasyonun, Foça’yı kış aylarında da spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmesi hedefleniyor.