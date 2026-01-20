Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın eş güdümünde hayata geçirilen düzenlemelerle, gayrimenkul satışlarında vergi kayıplarının önlenmesi ve sahte ilanların önüne geçilmesi amaçlanıyor. 2026’dan itibaren tapu işlemlerinde bildirilen satış bedelleri, banka verileri ve resmi para transferleriyle karşılaştırılarak çapraz denetimden geçirilecek.

Tapuda zorunlu olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte tapuda bildirilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farklar daha sıkı şekilde takip edilecek. MASAK destekli denetimlerin artırılmasıyla, satış bedelinin bankacılık işlemleri ve resmi kayıtlarla örtüşmesi zorunlu hale gelecek. Bu sayede düşük bedel gösterilerek yapılan usulsüz işlemlerin daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor.

Dijital sistemde takip edilebilecek

Tapu harcı, mevcut uygulamada olduğu gibi satış bedelinin toplam yüzde 4’ü üzerinden alınmaya devam edecek. Ancak yeni dönemde harç yükünü azaltmak amacıyla rayiç bedel üzerinden yapılan beyanlar, dijital sistemler sayesinde daha kısa sürede tespit edilecek. Bunun yanı sıra tapu işlemlerinde tahsil edilen döner sermaye bedeli 2026 tarifesi kapsamında güncellendi. Ücretlerin; işlem türü, resmi tarife ve bölgesel katsayı gibi unsurlara göre farklılık gösterdiği, güncel tutarların ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı tarife listesinde yer aldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) çerçevesinde, 1 Şubat 2026’dan itibaren satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması şartı uygulanmaya başlanacak. Buna göre;

Taşınmaz sahipleri, emlak işletmelerine e-Devlet sistemi üzerinden ilan verme yetkisi tanımlayacak.

E-Devlet üzerinden yetkilendirme yapılmayan satılık taşınmaz ilanları yayına alınamayacak.

Bu uygulamayla sahte ilanlar, tekrarlanan ilanlar ve kapora dolandırıcılığı gibi mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

Resmi yazışmalarda yer alan bilgilere göre, söz konusu tarihten itibaren tüm satılık konut ve taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması teknik olarak zorunlu olacak. Bu düzenleme ile gayrimenkul piyasasında şeffaflığın güçlendirilmesi ve kayıt dışı işlemlerin azaltılması amaçlanıyor.