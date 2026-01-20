Son Mühür / Osman Günden - Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşarak sınır hattında dalgalanan Türk bayrağı indirilmişti. Yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki yaratırken, bir tepki de Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ'dan geldi.

"Aynı bilinç ve kararlılıkla hareket etmeliyiz!"

Önemli açıklamalarda bulunan Erdağ, "Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşarak sınır hattında dalgalanan Türk bayrağının indirilmesi, yalnızca bir provokasyon değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, milletimizin ortak değerlerine ve cumhuriyetimizin simgesine yönelik ciddi bir saldırıdır. Türk bayrağı, kökeni, inancı veya dili ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan herkesin ortak değeridir; şehitlerimizin kanıyla yıkanmış, ulusumuzun onur simgesidir.

Bu bayrağa uzanan her el, yalnızca sembole değil, milletimizin iradesine de uzanmıştır. Hiç kimse, hiçbir grup veya kişi, devletin ve milletin egemenlik simgesini hiçe sayarak meşruiyet kazanamaz. Demokrasi, ifade özgürlüğü ve hak arayışı; provokasyonla, şiddetle ve sembollere saldırıyla karıştırılamaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur: Milletimiz, vatanına, bayrağına ve cumhuriyet değerlerine uzanan her tehdide karşı dimdik durmuş, birlik ve bütünlüğünü korumuştur. Bugün de aynı bilinç ve kararlılıkla hareket etmeliyiz." dedi.

"Hukuk ve halkın vicdanı önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır!"

Açıklamalarına devam eden Erdağ, "Özellikle barış süreci diyenler; bayrağa ve devletin egemenliğine yönelik bu saldırıyı görmezden gelemez. Barış ve demokrasi söylemleri, toplumu bölen ve provoke eden eylemlere zemin hazırlamak için kullanılamaz. Gerçek barış, Atatürk’ün işaret ettiği gibi, milletimizin birliğine, eşit yurttaşlığa ve hukukun üstünlüğüne dayanır. Türk bayrağına, cumhuriyetimizin değerlerine ve devletimizin egemenlik simgesine yönelik her saldırı kabul edilemez, görmezden gelinemez ve cezasız bırakılamaz.

Yetkililer, olayın tüm boyutlarıyla araştırılmasını sağlamalı, sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir. Aksi her tutum, benzer provokasyonlara cesaret verir ve toplumsal gerilimi artırır. Bizler, sosyal demokrat ve Atatürkçü emekçiler olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğini, laik ve demokratik düzenini, milletimizin ortak değerlerini sonuna kadar savunacağız. Bayrak üzerinden yürütülen her kirli hesap, karşısında milletimizin sarsılmaz iradesini bulacaktır. Türk bayrağı inmeyecek, cumhuriyet ve demokrasi değerlerimiz tehditlere boyun eğmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir, olamayacaktır. Milletimizin birliğine ve cumhuriyetimizin değerlerine kastedenler bilmelidir ki; hukuk ve halkın vicdanı önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır." ifadelerini kullandı.