Son Mühür- Ali Yerlikaya, Ankara’da düzenlenen basın açıklamasında dün İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen Narkokapan İzmir operasyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

“Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonunu gerçekleştirdik”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasına basın mensuplarını selamlayarak başladı ve şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Dün İzmir'de Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonu olan Narkokapan İzmir'i gerçekleştirdik.

İzmir merkezi olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan torbacılar yani sokak satıcıları vardır.”

“Dört ay süren titiz hazırlık süreci yürüttük”

Operasyonun hazırlık aşamasına dikkat çeken Yerlikaya, saha takibi, teknik çalışmalar ve istihbarat faaliyetlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti:

“Operasyonumuzun hazırlık sürecinde özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük.

Yaklaşık dört ay süren bu süreçte bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit ettik. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eş zamanlı olarak başlattık.”

“Uyuşturucuyla savaşımız çok katmanlı ve kararlılıkla sürüyor”

Uyuşturucu ile mücadelenin sadece sahada değil, tüm tedarik zincirini hedef alan bir anlayışla yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Değerli basın mensupları, uyuşturucuyla savaşımız çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor.

Uyuşturucu suç örgütü elebaşından yöneticisinden torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz.

Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz.”

“Torbacılar suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü ve kulağıdır”

Torbacıların uyuşturucu suç örgütleri açısından kritik bir rol oynadığını ifade eden Yerlikaya, Narkokapan operasyonlarının bu noktada önemine dikkat çekti:

“Torbacılar, uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü, kulağıdır. Bunlar aracılığıyla sokaklara iniliyorlar.

İşte Narko Kapan operasyonlarıyla biz bu zehir tacirlerinin bir bakıma elini kolunu kesiyoruz, hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz. Yani uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor ve pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz.”

4 bin 500 polis, 956 ekip, 8 dedektör köpeği görev aldı

Operasyonun büyüklüğüne dair rakamları da paylaşan Yerlikaya, şunları söyledi: “Değerli basın mensupları, hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narko Kapan İzmir operasyonuna 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.

Tekrar ifade etmek istiyorum, İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve 641 şahıs gözaltına alındı.”

“Torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95”

Operasyonların etkinliğine dikkat çeken Yerlikaya, tutuklama oranlarına ilişkin şu bilgiyi verdi: “Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95.

Bu ölçekte ve eş güdümle yürütülen çalışmalar, polisimizin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır.”

“Uyuşturucuyla mücadele küresel bir güvenlik meselesidir”

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca iç güvenlik başlığı altında ele alınamayacağını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletimizin huzuru için suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir.

Bu mücadele bir küresel güvenlik mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. İnsanlık adına sürdürüyoruz.”

“Türkiye Yüzyılı hedefimiz: Uyuşturucuya karşı aşılmaz bir kale saysın”

Yerlikaya, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde belirlenen hedefleri de hatırlattı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk. Bu hedef, ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmek.”

“2025 yılında 43 bin 524 kişi tutuklandı”

Rakamların tarihi nitelikte olduğunu belirten Yerlikaya, şu verileri paylaştı: “Bakınız, bu hedefleri gerçekleştirmek için 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 43 bin 524 şahıs tutuklandı.

Bu kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509. Tekrar ediyorum, 100 bini aştı. Yine bu kabine dönemimizde 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

8 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Aynı dönemde 557 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunların 46’sı uluslararası nitelikteydi.”

“136 yabancı elebaşı yakalandı, 120’si iade edildi”

Uluslararası boyuta da değinen Yerlikaya, şunları söyledi: “Kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık.

Kırmızı bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi. 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık.”

“Bu sayılar tarihi niteliktedir”

Mücadelenin tüm cephelerde sürdüğünü belirten Yerlikaya, ekipleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Değerli basın mensupları, bu açıkladığım sayılar tarihi niteliktedir.

Biz, uyuşturucu zincirinin tüm cephelerinde savaşıyoruz. Kendini bu davaya adamış, gece gündüz çalışan çok başarılı ekiplerimiz var. Allah ayaklarına taş değdirmesin.”

“Türkiye suçla mücadelede yön veren ülkelerden biridir”

Uluslararası iş birliklerine de değinen Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizdeki ilgili bütün kurumlarla uyum içinde uyuşturucuya karşı mücadelemizi topyekun sürdürüyoruz.

Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle ortak uyuşturucu operasyonlarına imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.

Türkiye, suçla mücadelede takip eden değil, yön veren, koordine eden, istihbarat paylaşan ve operasyonel iş birliğini yöneten ülkelerden biridir.”

“Ünlü olsun ya da olmasın, bu suça bulaşan herkesle mücadele ediyoruz”

Operasyona katkı sunan kurumları tek tek sayan Yerlikaya, şu mesajla konuşmasını sürdürdü: “Narko Kapan İzmir operasyonunun icrasında emeği geçen valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin bilmesini isterim ki, ister narkotik suç örgütü elebaşısı olsun, ister torbacı olsun, ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz. Allah’ın izniyle de etmeye devam edeceğiz.”

Suriye ve dezenformasyon uyarısı

Basın açıklamasında bölgesel gelişmelere de değinen Yerlikaya, son olarak şu ifadeleri kullandı: “Değerli basın mensupları, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz.

Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar açık bir dezenformasyon faaliyetidir.”

“Türkiye aklı selim ve kardeşlik zemininde duran bir ülkedir”

Yerlikaya, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin kardeşlik zemininde aklı selim ve sıkıntısı olan bir ülkedir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.”