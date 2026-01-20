Son Mühür / Seçil Ünlü Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları usta gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Erkan Doğan'dı. İzmir gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Hasan Çölmekçi oda başkanlığı seimlerini ele aldı. Öte yandan, esnafın isteklerini dile getiren ve belediyenin attığı adımları adeta yerden yere vuran çömlekçi gündem belirleyen cümleler sarfetti.

''Bütün odalarda hakimiyetini hissettirmeye başladı''

Gündem masası programında İzmir oda başkanlığı seçimleri ve Yalçın Ata ile gili çarpıcı yorumlarda bulunan Çölmekçi'nin açıklaması şöyle:

''Yalçın Ata, lafını esirgemeden başkanlık yapıyor. Daha önce Ayakkabıcılar Odası seçiminde, CHP’li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşkin’in desteklediği adayla yarıştı. Ömer Eşkin o dönem 350 esnafa orada yemek verdi. Ruhsatlarla ilgili tehdit iddiaları vardı. Ancak Yalçın Ata büyük bir farkla kazandı. Yalçın Ata kendi ekibini şu anda oluşturmaya başladı. Zaten kariyerinin başından beri dernekçi bir insan. Bütün odalarda hakimiyetini hissettirmeye başladı. Onun desteklediği adaylar kazanıyor. Daha öncede Zekariya Mutlu’nun desteklediği adaya karşı kendi desteklediği aday büyük bir farkla kazanmıştı. Zaten Şoförler Odası’nda da desteklediği isim kazanmıştı. Yani, şu anda Yalçın Ata, karşısına kim çıkarsa çıksın devirecek gibi duruyor.''

Esnafların isteği ve otopark konusu

Çölmekçi sözlerini esnaftan gelen istekler ve otopark meselesine değinerek noktaladı. Çölmekçi'nin eleştirileri şöyle:

''İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan’ın Esnaf Birliği ziyaretinde ben de oradaydım. Esnaflar orada şunu söyledi: “Bizim bu otopark yüzünden oradaki müşteri sayımızda yüzde 67’lik bir düşüş var. Bu büyük bir rakam. Kemalpaşa Açık Hava Çarşısı, İzmir’in gözbebeği. Bunu yok etmeyelim. Otoparkı kapatma projesi, bunu yok etmeye yönelik bir adım aslında.”

Bunu, Kuru Kahveciler Odası Başkanı da dile getirdi: İlyas Gönen. Ayrıca esnaftan şöyle bir teklifte geldi: “Biz burayı güçlendirip, işletelim; fakat Tugay bu açılamadan sonra küpler edinmiş. Esnafı kazandırmak yerine onun bu şekle girmesine, müşteri potansiyelini düşürenler ne istiyor? Başka bir amaçları var demek ki orada.”