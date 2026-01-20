Son dönemde artan kuraklık ve susuzluk İzmir'i etkisi altına almış durumda. Yerel yönetim ise yeni yöntemler bulmaya çalışarak, susuzluğun etkisini en aza indirmeyi hedefliyor. Canlı yayına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldığı canlı yayında, İzmir'e yapay yağmur yağdırılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlığa başvuruldu!

Bakanlık başvurusunu tamamladıklarını söyleyen Tugay, "Bunun adına tohumlama diyorlar. Şehrin üzerine gelmiş bulutlarla gerçekleştiriliyor. Yoğunlaşmasını sağlayan bir yöntem bulunuyor. Yağmuru yüzde 25 artırdığı ifade ediliyor ama Türkiye’de resmi uygulama henüz bulunmuyor. Bakanlığa başvurduk, sorumluluğu alın ve yapın ifadelerini kullandılar. Araştırma aşamasındayız, Türkiye’de yapan firma yok, yurtdışında bulduğumuz zaman bunu da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İzin verildi!

Öte yandan; bulut tohumlama çalışmalarının başlatılması için izin verildiği öğrenildi.