Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in simge yapılarından biri olan ve uzun yıllar kamuoyunda Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) binası olarak bilinen tarihi taş yapıyla ilgili mülkiyet tartışması gündeme geldi. İlk olarak un fabrikası olarak inşa edilen, daha sonra yargı binası olarak kullanılan ve son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Meslek Fabrikası’na dönüştürülen yapının mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tapu başvurusu sonrası el değiştirdi.



İzBB Başkanı Tugay, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve eski gasilhane için başlattığı tapu devrine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tugay, “3 tane halihazırda eğitim için kullandığımız bina ile ilgili vakıflar genel müdürlüğü tapuda kendi üzerine geçirmiş. Bunların 3’ü de belediyenin aktif olarak kullandığı her şeyi ile ilgilendiği eğitim için meslek edindirmek için kullanılan yerler. Buraları bildirmeye bile gerek duymadan el koymayı aklımız almıyor. Hukuki haklarımızı savunacağız. Kesinleşmiş bir karar yok ama bu mücadeleyi sonuna kadar savunacağız. Vakıflar genel müdürlüğünü aklı başına toplamaya davet ediyorum. İzmir halkına çökemezler. Kendilerine gelsinler" dedi.