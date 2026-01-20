İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir milletvekillerine yönelik açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Güç'ün açıklamalarına AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan yanıt gecikmedi.

"Bu siyasi akıl tutulmasını anlamak mümkün değil!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Saygılı, "Bu siyasi akıl tutulmasını anlamak mümkün değil. Daha birkaç gün önce bakanlarımızın onayladığı projeleri durdurmakla suçladığı milletvekillerimizi bugün İzmir için göreve çağırıyor. Tatilden belediye başkanlarını çağıramayan siyasi irade bugün AK Parti’ye, AK Parti’nin İzmir kadrolarına tek bir kelime edemez. Kürsülerden ağza alınmayacak hakaretler ettiğiniz Genel Sekreterimiz, Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımız her gün sahadayız. İzmir’deyiz. İzmirlilerleyiz. Biz size engelleniyoruz türküsünü bırakın, İzmir’e hizmet, eser, proje üretin dedikçe siz repertuvarınızın ilk sırasına bu ezgiyi alıyorsunuz." dedi.

"Gerçeğin ta kendisi..."

İzmir'in bulunduğu durumu teker teker açıklayan Saygılı, "Gerçeğin ta kendisi İzmir’in su krizi içinde olduğudur. Gerçeğin ta kendisi İzmir’in alt yapı krizi içinde olduğudur. Gerçeğin ta kendisi İzmir’in büyük bir belediyecilik krizi içinde olduğudur. Gerçeğin ta kendisi İzmir’i kalesi gibi görüp, siyasi rehavet içinde, konfor alanlarında keyif süren sorumsuz siyaset kadrolarının İzmir’i önemsememesidir. İzmir’in karşısında olmak gibi ölçüsüz bir ithamı şahsınıza misliyle iade ediyorum. İzmir için hükümetlerimizin akıttığı alın ve akıl terinin zekatı bile CHP’nin altında kalacağı kadar yüklüdür. Alın size fırsat...Yapamadık, beceremedik, İzmir’i yönetemedik deyin. İzmirliden özür dileyin!" ifadelerini kullandı.