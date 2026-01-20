Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 Ocak Salı günü yayımladığı günlük hava durumu raporunda, kent genelinde “gizli buzlanma” riskine karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, özellikle sabah erken saatler ile gece saatlerinde hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar gerilediği belirtildi.

Çiy ve kırağı riski öne çıkıyor

AKOM’un “Dikkat” notunda, ayaz ve soğuk hava koşullarının etkisiyle çiy ve kırağı oluşumunun görülebileceği ifade edildi. Bu durumun, özellikle sürücüler ve yayalar açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Sıcaklıklar kademeli olarak yükseliyor

Bugün (Salı) kent genelinde en yüksek sıcaklığın 7 derece civarında seyrettiği bildirildi. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.

Hafta içi hava durumu

Çarşamba günü İstanbul’da yağış beklenmezken, havanın parçalı bulutlu olacağı ve sıcaklığın 9 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri aralıklı yağmur geçişleri öngörülürken, sıcaklıkların 12 derece seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.

Hafta sonu bahar havası

Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarındaki artışın devam edeceği bildirildi. Cumartesi günü yağış beklenmezken sıcaklıkların 14 dereceye ulaşacağı, Pazar günü ise termometrelerin 15 dereceyi göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.