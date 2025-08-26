Son Mühür/Gamze Eskiköy- Urla Belediyesi’nin sahil düzenlemesi vatandaşların denize erişimini kolaylaştırırken, güvenlik eksiklikleri tartışma yarattı. İnsan hakları uzmanı ve engelli hakları aktivisti Dr. Cavidan Soykan, sahil boyunca yapılan merdivenlerde koruyucu önlem bulunmamasının engellilerden yaşlılara, çocuklardan hastalara kadar herkes için ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek belediyelere “kapsayıcı politikalar” çağrısı yaptı.

“Koruyucu önlem yok”

Dr. Cavidan Soykan, “Urla Belediyesi güzel bir düzenleme yapıp İskele bölgesini halkın denize girebilmesi için yeniden düzenlemiş. Çocukluğumdan beri Çeşmealtına uzanan bu sahil şeridinden devlete ait kamplar dışında denize girmek kayalık olduğu için mümkün değildi. Şimdi herkes çoluk çoçuk haftasonu denizde. Belediye Gelinkaya’nın küçük plajını da denize girilecek şekilde düzenlemiş ve hatta engelliler için bir rampa koymuş. Ancak esas sorun sahil boyunca kıyıya inmek için yapılan merdivenlerde hiç bir koruyucu önlem olmaması” dedi.

“Sadece biz engelliler değil…”

Riskin yalnızca engelliler için değil, tüm yurttaşlar için geçerli olduğunu söyleyen Soykan, “Sadece biz engelliler değil, yaşlılar, küçük bebekler, çocuklar da büyük tehlike altında. Resimdeki merdivenlerin arka tarafı biz engelliler için rampa olarak düşünülmüş. Ancak bu kadar dik bir rampadan sağlıklı biri inmeye kalksa düşüp yaralanabilir. Merdivenlerden yardımsız inmek mümkün değil. Bu merdivenlerin küpeşteli ve koruyucu demirli olması şart” diye konuştu.

“Mola vermek bile eziyet”

Yaşadığı rahatsızlığı örnek gösteren Soykan, “Gezerken kaldırım kıyıdan o kadar yüksek ki, aşağısı sert zemin beton olduğu için mola vermeye yapılan banklardan birine oturmak bile bana eziyet. Ben nörolojik bir hastalık ile yaşıyorum. Baş dönmesi ile düşme riskim yüksek. Bu kadar yüksek zemin kenarında korkuluk olmayışı benim gibi rahatsızlıkları olanlar için hayati risk taşıyor.

Bu sadece engellilerin sorunu değil. Nüfus artık yaşlanıyor ve belediyeler yaşlıları da düşünerek hizmet geliştirmek zorunda. Başı aniden dönen, tansiyonu sıcakta çıkan veya şeker hastası olan birinin bu merdivenlerden düşmesi belediye açısından ciddi hukuki sorumluluklar doğuracak, yaşam hakkının riske atan bir durum ve ihmal” ifadelerine yer verdi.

“Kapsayıcı politikalar geliştirilmek zorunda”

Son olarak belediyelere çağrıda bulunan Soykan, şunları kaydetti:

“İzmir’de hem Büyükşehir belediyesinin hem ilçe belediyelerinin kapsayıcı politikalar geliştirmeleri gerekiyor. Engelliler için yapılacak bir düzenleme ek veya bütçeye yük olarak görülemez çünkü bu yaşlıları çocukları ve bebekli kadınları da düşünerek kamu hizmeti vermek demek. Yaşanabilir şehirler için çalışmak ve sosyal belediyecilik yapmak demek”