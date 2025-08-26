Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Halkapınar’daki yerleşkesinde sokak hayvanlarına bakım, aşılama, kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra sahiplendirme imkânı sunuyor. Vatandaşlar, müdürlüğe bizzat başvurarak, 0232 459 40 11 numaralı telefondan 2217 dahili hattı arayarak ya da Konak Belediyesi web sitesindeki “Sahiplen” bölümünden başvuru yapabiliyor.

Web sitesinde yuva bekleyen kedi ve köpeklerin fotoğrafları ve bilgileri yer alıyor. 2025 yılı içinde 149 köpek ve 38 kedi olmak üzere toplam 187 hayvan sahiplendirildi.

Yuva bekleyen minik dostlar

Sahiplenme listesinde üç aylık köpekler Panter ve Bambi, küçük boyuna rağmen sevgisiyle dikkat çeken Karamel, iki yaşındaki Luna ve daha onlarca kedi-köpek bulunuyor. Köpek sahiplenenlere, hayvanın aileye ve çevreye uyum sürecinde eğitim desteği sağlanıyor.

Engelli kediler ilgi bekliyor

Yerleşke bünyesindeki Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, özel ilgiye ihtiyaç duyan hayvanlara yuva arıyor. Çoğu görme engelli ya da uzuv kaybı yaşamış kediler, ziyaretçilerini kapıda karşılayarak sevgi dolu anlar yaşatıyor.