Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi sahilinde, sit alanı statüsünde bulunan ve bakir doğasıyla bilinen koyda “Gökbey” isimli hurda yük gemisinin deniz içerisinde söküldüğü tespit edildi. Tersane bölgesi olmayan alanda geminin parçalandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Mevzuata aykırı işlem belirlendi

İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, gemide gerçekleştirilen söküm işleminin hukuka aykırı olduğu belirlendi.

İdari yaptırım ve adli süreç

Yapılan tespitlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Liman Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında idari yaptırımlar uygulandı. Hurda geminin sahipleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaymakamlıktan çevre açıklaması

Urla Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede asbest ve petrol türevi maddeler açısından şu ana kadar herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmadığı bildirildi. Açıklamada, yapılacak ek incelemeler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Gemi alandan kaldırılacak

Açıklamada ayrıca, geminin mevcut alandan kaldırılarak yasal mevzuata uygun şekilde söküm yapılacak alana taşınması sürecinin ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip edildiği ifade edildi.