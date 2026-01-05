Edinilen bilgilere göre, kaza Balçova yönünde seyir halindeki araçların henüz belirlenemeyen bir nedenle peş peşe çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, yol bir anda savaş alanına döndü.

İhbar üzerine ekipler seferber oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak ilk müdahalelerini yaptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Trafik bir süre durdu

Zincirleme kazanın ardından İzmir Çevre Yolu’nun Balçova yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.