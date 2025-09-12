Son Mühür/ Merve Turan - Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, Balçova’da karakola yapılan saldırı sonucu şehitlerin acısıyla buruk geçti. Çelenk töreni ve kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, konserlerin iptal edilmesiyle sade bir şekilde gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşü ve çelenk sunumu

Mermerli Çeşme’den başlayan kortej yürüyüşü, Urla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle devam etti. Törene Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Serdar Akan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşar Yücel, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İlk Kuvayı Milliye Urla’da kuruldu”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, törende yaptığı konuşmada Batı Anadolu’daki ilk Kuvayı Milliye birliğinin Urla’da kurulduğunu hatırlatarak, “Bu topraklarda atılan o cesur adım, yalnızca düşmana karşı bir direniş değil; bağımsızlık ateşinin yakıldığı ilk ocaktı. Urla, tarih boyunca olduğu gibi o gün de direnişin ve özgürlüğün simgesi oldu” dedi.

“Emaneti ilelebet yaşatacağız”

Başkan Balkan konuşmasında, “Hasan Tahsin’in ilk kurşunu Anadolu’nun dört bir yanına bir çağrı oldu. Ertesi gün Urla’da Rum çetelerine karşı yalnızca 18 asker ve halkın katılımıyla 120 kişilik milis gücü oluşturuldu. İşte o an Batı Anadolu’da ilk Kuvayı Milliye Urla’da doğdu. Bizler o kahramanların torunlarıyız. Onların emaneti olan bu cennet vatanı, laik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Urla’nın taşında, toprağında, denizinde ve bağında bağımsızlığın hatırası vardır. Bizlere düşen görev bu emaneti gençlerimize aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

Sergi ve şehitlik ziyaretiyle sona erdi

Kurtuluş kutlamaları, Urla Kent Tarihi ve Arşivi’nde açılan “Kurtuluş Sergisi”nin ardından Yıldıztepe Şehitliği’nde düzenlenen törenle sona erdi. Balçova’daki terör saldırısında şehit olan polisler nedeniyle kutlama kapsamında yapılması planlanan konserlerin iptal edildiği bildirildi.