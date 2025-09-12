İzmir'in merkez ilçelerinden Karabağlar’da, bir elektrik trafosunda çıkan yangın bölge sakinlerine kısa süreli panik yaşattı. Çalıkuşu Mahallesi’nde, Zincirlikuyu Camisi’nin hemen yanında yer alan trafoda, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Trafodan çıkan dumanları ve alevleri gören mahalle sakinleri, durumu derhal itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangının kontrol altına alınması için hızlı bir müdahale başlattı.

İtfaiye ekipleri hızlı müdahale etti

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına anında müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak, vatandaşların olay yerine yaklaşmasını engelledi. Trafodaki yangın, itfaiyenin etkin çalışması sayesinde daha geniş bir alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, trafonun neden alev aldığını belirlemek için inceleme başlattı.

Yangında Çalıkuşu Parkı zarar gördü

Yangın, Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Çalıkuşu Parkı'na da sıçradı. Alevler, parkta bulunan bazı ağaçlara zarar verdi. Yangın tamamen söndürülse de, zarar gören ağaçların durumu çevredeki vatandaşları üzdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı bir soruşturma başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeleri tamamlayarak, trafo çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürdü. Yaşanan bu olay, özellikle sıcak havalarda elektrik trafoları ve altyapı sistemlerinde meydana gelebilecek olası arızalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Mahalle sakinleri, yangının evlerine veya camiye sıçramamış olmasının büyük bir şans olduğunu dile getirerek, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine teşekkür etti. Olayın, elektrik kesintisine neden olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.