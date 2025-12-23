Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önümüzdeki yıl düzenlenmesi beklenen Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçimlerine aday sayısının üç olduğu ve söz konusu seçimin kıran kırana bir atmosferde yaşanacağı öne sürüldü.

Urla Belediyesi esnaf seçimine müdahil mi oluyor?

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın mevcut Başkanı Ahmet Birol Aydınhan’ın, Fırat Gül’ün ve Murat Özün’ün aday olarak yarışması beklenen seçimlerde Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın da müdahil olacağı kulislerde konuşulurken, kıran kırana geçmesi beklenen seçimin Mart ayında düzenlenebileceği esnafa yakın çevrelerden öğrenildi.

İki aday CHP üyesi

Öte yandan, seçim sürecine girilirken kulislerde hareketlilik artarken, mevcut başkan Ahmet Birol Aydınhan ile adaylardan Fırat Gül’ün Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmaları dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Bu durumun, özellikle oda seçimlerinin atmosferinde siyasi dengeler açısından nasıl bir etki yaratacağı üzerine ciddi denge tartışmalarının olduğu iddia edildi.

Murat Özün rüzgarı arkasına aldı

Ayrıca, sahada esnafla kurduğu temaslarla adından söz ettirdiği belirtilen Murat Özün’ün ise siyasi kimlikten ziyade esnafın beklentilerine odaklanan bir çizgi izlediği öğrenildi. Esnaf camiasından edinilen kulis bilgilerine göre esnafın önemli bir bölümünün desteğini arkasına aldığı iddia edilen Özün’ün, hazırlıklarını tamamladıktan sonra projelerini ve vaatlerini önümüzdeki günlerde seçmenleriyle paylaşarak yarışa daha net bir şekilde ağırlığını koyması bekleniyor.