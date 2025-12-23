İzmir’in Buca ilçesinde oynanan halı saha maçında iki takımın oyuncuları arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maç sırasında tansiyon yükseldi

Olay, Buca ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Dün akşam saatlerinde futbol oynamak üzere sahaya çıkan iki takımın oyuncuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle saha bir anda karıştı.

Tekme tokat kavga, ayırmak isteyenler de darbe aldı

Gerginliğin kontrolden çıkmasıyla oyuncular tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen bazı kişiler de arbede sırasında darbe aldı. Sahada yaşanan kaos nedeniyle maç yarıda kaldı.

Polis ekipleri müdahale etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan futbolcular, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kavga anları kameraya yansıdı

Yaşanan kavga, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, futbol maçının bir anda nasıl şiddetli bir kavgaya dönüştüğü net şekilde görülüyor.