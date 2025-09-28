Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve bağcılık kültürünün kutlandığı Hasat Sonu Etkinliği’nin kapanış programına katıldı. Urla'nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çeken Başkan Tugay, özellikle Urla Bağ Yolu Rotası’nın eşsizliğini vurgulayarak, bu rotayı dünya çapında tanıtmak için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Bu açıklama, Urla’nın gastronomi ve kültür turizmi alanındaki geleceği için önemli bir vizyon ortaya koydu.

Urla Karantina Adası’nda sanat ve üretici buluşması

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, gün boyu süren panellerin ardından akşam saatlerinde Urla Karantina Adası’ndaki Tarihi Tahaffuzhane (Sağlık Kuruluşu) binasının bahçesinde düzenlenen özel bir kokteyl ile son buldu. Bağların bereketinin coşkuyla kutlandığı bu anlamlı buluşmaya; üreticiler, siyasetçiler, belediye meclis üyeleri ve sanat camiasından önemli temsilciler yoğun ilgi gösterdi. Program, Urla’nın toprakla ve tarihle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

“Urla’ya sahip çıkılacak yer olarak bakılmalı”

Gecede yaptığı konuşmada Urla’nın değerine ve potansiyeline olan inancını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçenin yalnızca bir tatil yeri değil, sahip çıkılması ve değer katılması gereken kültürel bir miras olduğunu belirtti. Tugay, binlerce yıllık bağcılık geleneğini yeniden canlandıran ve bu kültürü günümüze taşıyan tüm üreticilere teşekkürlerini iletti.

Başkan Tugay, Urla Bağ Yolu Rotası’nın önemini şu sözlerle vurguladı: “Oluşturulan Bağ Yolu Rotası’nın Türkiye’de kesinlikle benzeri yok, yurt dışında da bu kadar özel örnekleri çok az. Rotanın kesinlikle eksiği yok, ancak biraz daha özen gösterilmesi ve tanıtımının yapılması gerekiyor. Urla Bağ Yolu’nu bence dünyadaki herkes tanımalı ve bilmeli.” Başkan, yolun çekiciliğini artırmak için ilçenin kalitesine yaraşır projeler geliştireceklerini ve bu hizmetleri yerine getirmek için görev başında olduklarını ekledi. Tugay ayrıca, Urla’nın edebiyatın, sanatın ve demokrasinin doğduğu kadim bir medeniyet beşiği olduğunu vurgulayarak bu değerleri geleceğe daha iyi taşımaları gerektiğini ifade etti.

Urla rotayı kültüre çeviriyor

Ev sahibi Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da Başkan Tugay’ın vizyoner yaklaşımına katıldığını belirtti. Balkan, “Urla’nın kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte elimizden ne geliyorsa yapacağız,” dedi. Urla’da zaten güçlü bir bağ rotası bulunduğunu hatırlatan Başkan Balkan, sırada bir kültür rotası oluşturmak olduğunu söyledi. Balkan, gastronomi, bağcılık ve kültür ekseninde Urla’nın geleceğinin netleştiğini ve ilçenin kazandığı ivmeyi kalıcı kılmanın kendilerinin boyun borcu olduğunu sözlerine ekledi.

Urla Bağ Yolu Üyesi Urlice Şarapçılık Kurucusu Bilge Bengisu Öğünlü ve Urla Şarapçılık Kurucusu Can Ortabaş da etkinliğe katılarak Başkan Tugay'a teşekkürlerini sundu. Ortabaş, Tugay'ın Bağ Yolu'na sanatın da dahil edilmesi önerisine değinerek, "Başkanımız bizim düşünmediğimizi düşündü ve çalışmaları bir öteye götürdü," ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi. Üreticiler, bereketli miraslarına sahip çıkarak, rakipten çok ortak olarak hareket etme kültürünü yaşattıklarını da vurguladı.