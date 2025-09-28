İlk 3 hafta sonunda yalnızca 1 puan toplayarak düşme hattında kalan Altay, evinde Play-Off hattında yer alan Eskişehirspor’u ağırlayacak. Mücadele saat 19.00’da Mustafa Denizli Stadı’nda, hakem Muhammed Ömür’ün düdüğüyle başlayacak.

Günün diğer maçları

Karşıyaka, 3’te 3 yaparak 9 puana ulaştı. İzmir temsilcisi, Alanya 1221 FSK deplasmanında 4’te 4 hedefiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma saat 16.00’da Milli Egemenlik Stadı’nda oynanacak.

Uşakspor, 3 maçta topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda. Uşak ekibi, 7 puanla 3. sırada yer alan Denizli İY’i ağırlayacak. Maçın başlama saati 16.00.

Nazilli Belediyespor, yalnızca 1 puanla ligde zor günler geçiriyor. Siyah-beyazlı ekip, Denizli Atatürk Stadı’nda 3 puanlı Bornova 1877’yi konuk edecek. Karşılaşma 16.00’da başlayacak.

Eskişehir Anadolu – Tire 2021 ve Afyonspor – Ayvalıkgücü karşılaşmaları da saat 16.00’da oynanacak.

Günün son maçında Balıkesirspor – Kütahyaspor mücadelesi saat 19.00’da başlayacak.

Ege temsilcileri, hem zirve mücadelesi hem de düşme hattından uzaklaşma adına kritik puanlar için sahaya çıkacak.