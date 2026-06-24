İzmir Urla açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, lastik bot içerisinde yer alan 43 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüphelinin ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

İHA ile tespit edildi!

Ege Denizi’nde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını devam ettiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, Urla açıklarında ilerlemekte olan bir lastik bot takibe alındı.

Bölgedeki denetim faaliyetleri esnasında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından belirlenen botun, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edildi.

7’si çocuk 43 göçmen!

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta yapılan kontroller sonucunda, aralarında çocukların da yer aldığı çok sayıda kişinin yasa dışı yollarla geçiş girişiminde bulunduğu belirlendi.

Operasyonda 7’si çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli şekilde karaya götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltı!

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalarına start verdi. Yapılan incelemeler neticesinde düzensiz geçiş organizasyonuyla bağlantısı olduğu belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

