26 Eylül saat 04.23’te Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22), Urla açıklarında hareket halindeki botu durdurarak 43 göçmeni yakaladı.

Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi’nin karada yaptığı takip sonucunda 13 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yakalanan toplam 56 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.