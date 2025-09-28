Geçen sezonun 37’nci haftasında Galatasaray’a 2-0 mağlup olduktan sonra ligde yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, son 8 karşılaşmada mağlup olmadı. Bu sezon 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden İzmir ekibi, taraftarına yenilgi üzüntüsü yaşatmadı.

Sezona deplasmanda Rizespor’u 3-0 yenerek başlayan Göztepe, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karagümrük’ü 2-0’la geçen sarı-kırmızılılar, Konyaspor ve Kayserispor maçlarından da 1-1’lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş’ı Gürsel Aksel Stadı’nda 3-0 mağlup ederek dikkat çeken Göz-Göz, Eyüpspor karşısında da 1 puanla yetindi.

Stoilov: “Savunmada iyiyiz, hücumda sorun yaşıyoruz”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor karşısında savunmada iyi organize olduklarını vurguladı. Bulgar teknik adam, “Zor bir maç olacağını biliyordum. Takım savunmasını iyi yaptık, fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Özellikle son dakikalarda duran toplarda rakibe pozisyonlar verdik” dedi.

Stoilov, hücum hattındaki sıkıntıların sürdüğünü belirterek, “Oyuncularımızın özgüvenli olmaları ve pozisyonlarda doğru karar vermeleri gerekiyor. Kazandığımız maçlarda da fırsatları harcadık. Çalışmaya devam edip sonuçlandırmalarda daha iyi olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Junior Olaitan’dan kötü haber

Göztepe’nin orta sahadaki kilit ismi Junior Olaitan, Eyüpspor maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya alınmadı. 23 yaşındaki Beninli futbolcunun tedavisine başlandığı, önümüzdeki haftaki Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında forma giymesinin zor olduğu açıklandı. Bu sezon 6 maçta 443 dakika süre alan Olaitan, 1 gol kaydetmişti.