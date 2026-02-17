Türkiye’de iklim koşulları nedeniyle üretimi sınırlı olan kakaonun ihracatı, son yıllarda hızlı bir artış göstererek 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Ham madde olarak büyük ölçüde ithal edilen kakao, Türkiye’de işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle dış ticarette önemli bir yer tutuyor.

Kakao ihracatında rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin kakao ihracatı 2021-2025 döneminde iki kattan fazla artış kaydetti.

2021 yılında 775 milyon 496 bin dolar seviyesinde olan kakao ihracatı, 2022’de 942 milyon 577 bin dolara yükseldi. İhracat 2023’te 1 milyar 20 milyon 668 bin dolara, 2024’te ise 1 milyar 127 milyon 346 bin dolara çıktı.

2025 yılında ise kakao ihracatı 1 milyar 664 milyon 947 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Böylece söz konusu dönemde ihracatta yüzde 114,7’lik artış gerçekleşirken, toplam kakao ihracatı 5,5 milyar doları aştı.

Türkiye’de üretim sınırlı, işleme sanayisi öne çıkıyor

Kakao, dünya genelinde ağırlıklı olarak Güney Amerika ve Afrika’da yetiştiriliyor. Türkiye’de ise Akdeniz Bölgesi’nde sınırlı ölçekte ve daha çok deneme amaçlı üretim yapılıyor.

Başta çikolata olmak üzere gıda sanayisinin temel girdilerinden biri olan kakao, Türkiye’de hem ham halde hem de işlenmiş ürün olarak ticarete konu oluyor. İthal edilen kakaonun işlenerek nihai ürüne dönüştürülmesi ve dış pazarlara sunulması, ihracat rakamlarının yükselmesinde etkili oluyor.

En fazla ihracat ABD’ye yapıldı

Ülkelere göre ihracat verileri incelendiğinde, 2025 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolarlık toplam kakao ihracatının en büyük bölümünün ABD’ye gerçekleştirildiği görüldü. Bu ülkeye yapılan ihracat yaklaşık 244 milyon dolar oldu.

ABD’yi sırasıyla Irak (175 milyon dolar), İran (102,8 milyon dolar), Suudi Arabistan (74,2 milyon dolar) ve Rusya (69,5 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırada Kotdivuar yer aldı

İthalat verilerine bakıldığında, 2025 yılında yaklaşık 2,2 milyar dolarlık kakao ithalatının en büyük kısmı Kotdivuar’dan yapıldı. Bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat 567 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kotdivuar’ı Gana (331,1 milyon dolar), Hollanda (297,8 milyon dolar), Almanya (143,6 milyon dolar) ve Belçika (122,6 milyon dolar) izledi.