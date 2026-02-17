İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Narkotik Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde kapsamlı aramalar yapıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler kimler?

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada müzik dünyasından büyük isimlerin yer alması dikkat çekti. Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler operasyonda yakalananlar arasında bulunuyor.

17 Şubat uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerin tam listesi şu şekilde:

1. Hakan Tunçelli (Terzi adlı mekanın işletmecisi)

2. Sırrı Murat Dalkılıç (Şarkıcı)

3. Rıza Kaan Tangöze (Duman grubunun solisti)

4. Murat Cevahiroğlu

5. Barış Talay

6. Hakan Kakız

7. Kemal Doğulu

8. Murat Öztürk

9. Murathan Kurt

10. Nailcan Kurt

11. Alihan Taşkın

12. Tolga Sezgin

13. Ramazan Bayar

14. Aygün Aydın

15. Buse Görkem Narcı

16. İsmail Hacıoğlu (Oyuncu)

17. Furkan Koçan

Soruşturmada hangi suçlamalar var?

Başsavcılığın yaptığı resmi açıklamaya göre soruşturma; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ve bulundurma, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma ile fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçlarını kapsıyor. Toplam 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, bunlardan 17'sinin yakalandığı belirtildi.

Operasyonda aranan şüphelilerden biri yurt dışında

Savcılık açıklamasında dikkat çeken bir ayrıntı da şüphelilerden birinin yurt dışında olduğunun tespit edilmesi oldu. Geri kalan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise hâlâ devam ediyor. Soruşturmanın genişleyerek sürdüğü ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifade süreçlerinin ardından savcılık kararı bekleniyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.