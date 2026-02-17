Son Mühür - Jutta Leerdam, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda 1000 metre yarışında olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanmasının yanı sıra, yarış sonrası yaptığı hareketle de gündeme geldi. Hollandalı sürat patencisinin fermuarını açtığı anların milyonlarca kez izlenmesinin ardından yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ettiği öne sürüldü.

Rekora ve altın madalyaya uzandı

Jutta Leerdam, 1.12.31’lik derecesiyle hem olimpiyat rekorunu kırdı hem de altın madalyaya uzandı. Yarışın ardından gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Hollandalı sporcu, “Bu benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi. Bitiş çizgisini geçtikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadım; çok yorgun ve duygusaldım. İsmimin yanında o yeşil rengi görünce inanamadım” dedi.

İzlenmeler patladı

Jutta Leerdam’ın yarış sonrası tulumunun fermuarını açarak içindeki beyaz Nike iç çamaşırını göstermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerin kısa sürede 6 milyon 200 bin izlenmeye ulaştığı belirtilirken, Nike’ın da yaklaşık 300 milyon takipçili hesabından bu anları “Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz” notuyla paylaşması dikkat çekti. Leerdam ise markanın paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yeniden yayımladı.

1 Milyon dolar kazandı

Jutta Leerdam’ın, viral hale gelen görüntüler ve marka iş birliği kapsamında 1 milyon doların üzerinde gelir elde edeceği öne sürüldü. Ayrıca sporcunun kendi sosyal medya paylaşımının ulaştığı geniş erişim sayesinde ek kazanç sağladığı da iddialar arasında yer aldı.