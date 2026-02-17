Son Mühür/Merve Turan- Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı düşüş gösterdi. Resmi verilere göre, yılın ilk ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların büyük bölümünü otomobiller oluştururken, toplam kayıt sayısı hem bir önceki aya hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1’ini otomobil, yüzde 18,7’sini motosiklet, yüzde 18,4’ünü kamyonet oluşturdu. Kamyonların payı yüzde 3,3 olurken, minibüs ve traktör yüzde 1,3’er, otobüs yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 oranında kayıtlara yansıdı.

Trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 41,7 azaldı. Aylık bazda kamyon kaydı yüzde 59,0, otobüs yüzde 36,4 ve minibüs yüzde 34,0 arttı. Buna karşılık traktör kaydı yüzde 62,6, motosiklet yüzde 53,7, otomobil yüzde 44,9, kamyonet yüzde 17,0 ve özel amaçlı taşıt yüzde 12,2 azaldı.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ise toplam kayıt sayısında yüzde 12,7 düşüş görüldü. Bu dönemde özel amaçlı taşıtlar yüzde 186,3, otobüs yüzde 38,2, kamyon yüzde 24,5, kamyonet yüzde 9,5 ve minibüs yüzde 9,1 artış gösterirken; traktör yüzde 41,0, otomobil yüzde 22,3 ve motosiklet yüzde 2,0 azaldı.

Trafikteki toplam taşıt sayısı 33,7 milyona ulaştı

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 751 bin 673 olarak kaydedildi. Trafikteki araçların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,2’sini motosiklet, yüzde 14,6’sını kamyonet ve yüzde 6,9’unu traktör oluşturdu. Kamyonlar yüzde 3,1, minibüsler yüzde 1,6, otobüsler yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 pay aldı.

Aynı dönemde 827 bin 673 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 70,3 ile ilk sırada yer alırken, kamyonetler yüzde 15,7 ve motosikletler yüzde 6,8 oranında pay aldı.