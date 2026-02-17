Son Mühür/Merve Turan- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, bireylerin mutluluk düzeyinde aile ve evlilik faktörünün belirleyici rolünü ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre evli bireylerin mutluluk oranı evli olmayanlara kıyasla daha yüksek ölçülürken, bireyleri en çok mutlu eden unsurun aile olduğu belirlendi.

Evli bireylerin mutluluk oranı daha yüksek

Araştırma verileri, evli bireylerin mutluluk düzeyinin evli olmayanlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. 2025 yılı sonuçlarına göre evli bireylerin yüzde 56,9’u mutlu olduğunu ifade ederken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6 olarak kaydedildi.

Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede ise evli kadınların mutluluk oranının evli erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü. Buna göre evli erkeklerin yüzde 54,2’si mutlu olduğunu belirtirken, evli kadınlarda bu oran yüzde 59,6 olarak ölçüldü.

Bireyleri en çok aile mutlu ediyor

Araştırmada bireylerin mutluluk kaynağı olarak en çok aile öne çıktı. 2025 yılında katılımcıların yüzde 69’u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti.

Aileyi mutluluk kaynağı olarak sırasıyla yüzde 15,6 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kişinin kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile anne veya baba ve yüzde 1,9 ile torunlar takip etti.