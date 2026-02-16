Son Mühür / Kemalpaşa’da Zen Yapı İnşaat adıyla faaliyet gösteren Zenginor İnşaat Ticaret Limited Şirketi ve şirketin kurucusu Mustafa Zengizor hakkında konkordatoyla başlayan ve son olarak da İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin, konkordato ve kesin mühlet talebini reddetmesiyle sonuçlanan sürecin yankıları sürüyor. Süreç içinde şirketin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaş isyan etti. Haklarını alana kadar mücadele edeceklerini söyleyen mağdurlar, suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.

“Helalleşmek istiyoruz” demişti

Mahkemenin konkordato ve kesin mühlet talebini reddetmesinin ardından Son Mühür’e konuşan Zengizor, “Herkesin mağduriyetini gidereceğiz. Bu süreci az mağduriyetle atlatmak istiyoruz. Helalleşmek istiyoruz. En azından insanlar verdikleri parayı geri alsın. Mağduriyetin fazlası yaşanması” ifadelerini kullanmıştı. Zengizor, inşaatların devam edeceğini ileri sürmüştü.

Bugüne kadar verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen vatandaş, bir araya gelerek tepkilerini sıraladı.

“İnandık, kandırıldık”

“Zen Yapı İnşaat tarafından mağdur edilen vatandaşların bir kısmı olarak bir araya geldik. Görünen bu kalabalık, yaşanan mağduriyetin sadece küçük bir kısmıdır. Buzdağının görünmeyen tarafında yüzlerce mağdur aile ve içinden çıkılamayan karmaşık bir süreç vardır. Yaşadığımız maddi ve manevi buhran artık taşınamaz hale gelmiştir” sözleriyle yapılan açıklamada, “Zen Yapı İnşaat, Kemalpaşa’da 25 yıllık büyük bir firma olarak biliniyordu. Güvendik, inandık ama kandırıldık. Ev sahibi olma hayaliyle çıktığımız bu yolda hayallerimiz yarım kaldı. Elimizde ne varsa, tüm geleceğimizi bu firmaya teslim ettik. Bugün geldiğimiz noktada ne evimiz var ne de muhatap bulabiliyoruz. Artık hakkımızı geri istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün hepimiz perişan durumdayız”

Kemalpaşa’da Zen Yapı yüzünden mağdur olan yüzlerce aile olduğu ifade edilirken “Kimimiz tapusunu almasına rağmen yarım bırakılan inşaatlar yüzünden mağdur, kimimiz ise tapusunu bile alamadan ortada kaldı. Aynı evlerin birden fazla kişiye satıldığı, mükerrer satışların yapıldığı belgeleriyle ortaya çıkmıştır. Bizlerle yapılan sözleşmeleri karşılaştırdığımızda, büyük bir dolandırıcılık faaliyetinin içinde bırakıldığımız açıkça görülmektedir. Ev alabilmek için arabamızı sattık, evimizi sattık, elimizdeki tüm birikimi verdik, yüklü miktarda nakit ödedik. Buna rağmen mağdur edildik ve hala edilmeye devam ediyoruz. Firma yetkilileri bugüne kadar gerçekleri bizlerden gizledi, oyaladı, umut sattı. Bugün hepimiz perişan durumdayız” denildi.

“Mükerrer satış” iddiası

“Zen Nabız (Samanpazarı) projesinde sadece tabela dikilerek 60 kişiye satış yapıldığı, Zen Teras ve Eva projelerinde ise aynı evlerin 3’üncü ve 4’üncü kişilere satıldığı ortaya çıkmıştır” sözleriyle devam eden açıklamada ‘Mükerrer satış’ yapıldığı da ileri sürüldü.

“Bazı emlakçılar hakkında da ciddi şüpheler var”

Birçok tapunun gerçek hak sahipleri dışında kişilere devredildiğini de öğrendiklerini söyleyen mağdurlar, “Arsa sahipleri de bizimle birlikte mağdur durumdadır. Ayrıca, ortada fiilen var olmayan dairelerin “aracılık” adı altında pazarlanarak vatandaşların mağduriyetine vesile olan, birden fazla kişiye satılan dairelere aracılık eden bazı emlakçılar hakkında da ciddi şüpheler bulunmaktadır. Bu faaliyetine bilerek ya da bilmeyerek ortak olup olmadıkları yargı araştırılmalıdır. Bu kapsamda, söz konusu emlakçılar hakkında da yasal süreç başlatılmış olup, sorumluluğu bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm hukuki girişimler kararlılıkla sürdürülecektir. Bizler, nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere, suç duyuruları, icra takipleri ve tapu iptal davaları dahil tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Tek isteğimiz, bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi ve haklarımızın teslim edilmesidir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.