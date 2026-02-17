Son Mühür - Mustafa Çiftçi, Ankara’da gerçekleştirilen “Valiler Buluşması” programında 81 ilin valisine hitap ederek güvenlik ve asayiş başlıkları başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Düzensiz göç ve Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin güncel verileri paylaşan Çiftçi, düzensiz göçün küresel ölçekte en ciddi güvenlik tehditlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle doğu-batı ile kuzey-güney hattında önemli bir göç güzergâhı üzerinde bulunduğunu belirten Çiftçi, bu nedenle dikkatli, tedbirli ve sürdürülebilir bir göç politikasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Mustafa Çiftçi, göçle mücadelede insan onurunu merkeze aldıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

''İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel değerlerimize halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir. Din, köken, mezhep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin temel politikasıdır.''

Son rakamı açıkladı

Mustafa Çiftçi, bugüne kadar 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü ve onurlu geri dönüş yaptığını belirterek, ülkelerine dönenlerin “memleketimizin gönül elçileri” olduğunu ifade etti.