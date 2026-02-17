Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin en geç 28 Şubat’a kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Şubat ayında başvuru yapıp aylığı bağlanan kişiler ikramiye almaya hak kazanırken, bu tarihten sonra gerçekleştirilen başvurular Ramazan Bayramı ödemesi kapsamına dahil edilmeyecek.

Kurban Bayramı ikramiyesi için belirlenen son tarih ise nisan ayı sonu olarak öne çıkıyor. Nisan ayında başvuruda bulunanların aylıkları 1 Mayıs itibarıyla bağlanacağından Kurban Bayramı ödemesinden yararlanabilecekleri belirtiliyor. Mayıs ve sonrasında emeklilik dilekçesi verenler ise 2026 yılına ait her iki bayram ikramiyesini de alamayacak. Sistemin değerlendirmesinde başvuru tarihi değil, aylığın başladığı ay esas alınıyor.

Halen dosya başına 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin ile 5 bin 500 TL aralığına yükseltilmesi gündemde bulunuyor. Nihai tutarın, TBMM’deki yasal sürecin tamamlanması ve Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Olası bir artış halinde dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödeme alacağı belirtiliyor. İkramiyenin 5 bin TL’ye çıkarılması durumunda yüzde 75 oranında aylık alanlara 3 bin 750 TL, yüzde 50 oranında aylık alanlara 2 bin 500 TL, yüzde 25 oranında aylık alanlara ise 1 bin 250 TL ödeme yapılması öngörülüyor.

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Ramazan Bayramı’nın 20–22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin mart ayının ikinci haftasında, 9–19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılmasının planlandığı belirtiliyor. Kesin ödeme takvimi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. 2026 yılı ikramiye sürecinde tablo netleşirken; zam oranının alınacak tutarı, başvuru tarihinin ise ödeme hakkını belirlediği ifade ediliyor. Şubat ve nisan aylarındaki kritik tarihler kaçırıldığında zamlı bayram ikramiyesinden yararlanmanın mümkün olmayacağı vurgulanıyor.