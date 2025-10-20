Dijitalleşmenin hızla yayıldığı günümüzde klasik anahtar sistemleri yerini akıllı çözümlere bırakıyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Telcom Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yücel, başta konaklama, sağlık ve spor tesisleri olmak üzere pek çok alanda dijital kilit teknolojilerine geçişin büyük bir ivme kazandığını belirtti.

Türkiye artık üretici ve ihracatçı konumda

Yücel, Türkiye’nin dijital güvenlik çözümlerinde önemli bir gelişim sürecinden geçtiğini vurguladı: “Ülkemiz artık sadece kullanıcı değil, aynı zamanda üretici ve ihracatçı bir konuma ulaştı. Özellikle son beş yılda kartlı ve şifreli geçiş sistemlerinde büyük bir sıçrama yaşandı. Artık dışa bağımlı değiliz; hem iç pazara hitap eden hem de dünya ile rekabet edecek sistemler geliştiriyoruz.” Telcom Teknoloji’nin ürettiği dijital kilit sistemlerinin yüzde 65 oranında yerli üretimle üretildiğini söyleyen Yücel, firmanın Türkiye’nin bu alandaki büyümesine katkı sunduğunu ifade etti.

“Bir kilidin içinde 400 parça var, yüzde 65’i yerli”

Yerlilik oranını artırmak için yürütülen çalışmalara değinen Yücel, özellikle zorluk derecesi yüksek parçaların da artık firma bünyesinde üretildiğini belirtti: “Bir kilidin içinde yaklaşık 400 parça bulunur. En çok zorlanan parçalardan biri yay mekanizmasıdır. Bu parçayı da kendi üretim hattımıza dahil ettik. Böylece dışa bağımlılığı ortadan kaldırdık ve kalite kontrolünü tamamen kendi elimizde tuttuk. Ürünlerimize 100 bin açma-kapama garantisi veriyoruz.”

Firmanın üretim tesislerinde pim, çark ve kol gibi metal aksamlar dahil olmak üzere üretimin yüzde 65’inin yerli imkanlarla yapıldığı; bu sayede Telcom Teknoloji’nin sektörde öne çıktığı belirtildi.

“Boş kol sistemiyle kullanıcı hatalarına çözüm getirdik”

Osman Yücel, kullanıcı hatalarını en aza indirmek amacıyla geliştirilen “boş kol sistemi”nin, firmanın mühendislik odaklı vizyonunun en iyi örneklerinden biri olduğunu vurguladı: “Kart okutulmadan kapı kolunu zorlayan kullanıcılar genellikle sistemi bozuyordu. Biz bu sorunu önlemek için ‘boş kol sistemi’ geliştirdik. Kart okutulmadığında kol hareket ediyor ancak kapı açılmıyor. Böylece sistem zarar görmeden kullanıcı yönlendirilmiş oluyor.”

“Hedefimiz global pazarda daha görünür olmak”

Yücel, Telcom Teknoloji’nin ihracat odaklı büyüme hedeflerine de değindi: “Farklı sektörlerden gelen talepler, ürünlerimizin doğru karşılık bulduğunu gösteriyor. Biz iç pazardaki liderliğimizi korurken global pazarda daha görünür olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin bu alanda bölgesel üretim üssü haline gelme potansiyeli çok yüksek.”