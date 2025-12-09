Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, temizlikten ulaşıma, yol bakımından afet müdahalesine kadar birçok alanda görev yapacak 170 aracı düzenlenen törenle hizmete kattı. İl genelinde daha hızlı ve etkin belediye hizmeti sunmayı hedefleyen geniş araç filosu, çevre koruma ve acil müdahale süreçlerinde önemli kapasite artışı sağladı.

1 milyar 124 milyon TL’lik yatırım

Toplam 1 milyar 124 milyon TL bütçeyle alınan araçlar, ilgili belediye birimlerine dağıtıldı. Buna göre; Ulaşım Dairesi’ne 47, MUTTAŞ’a 20, Fen İşleri’ne 54, Sağlık ve Sosyal Hizmetler’e 7, Tarımsal Hizmetler’e 2, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne 32 ve İtfaiye Dairesi’ne 8 araç tahsis edildi. Törene Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Muğla’nın 20 yıllık hizmet altyapısını güçlendirdik”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, araç filosunun yenilenmesiyle tüm ilçelerde daha güvenli ve hızlı hizmet üreten bir yapıya geçildiğini belirtti.

Yılmaz, “Toplum sağlığından afet yönetimine, altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda hizmet hızımız arttı. Muğla’nın en geniş araç envanterine sahip kurumu hâline geldik” dedi.

“İlçe belediyeleriyle tam uyum içinde çalışıyoruz”

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğine dikkat çekerek, “Ne zaman ihtiyaç duysak Ahmet Başkanımızı yanımızda bulduk. Bu araçlar tüm ilçelere büyük güç katacak” dedi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuşmasında ortak çalışma kültürünün önemini vurguladı: “Yerel yönetim halkla iç içe yönetimdir. Koordinasyon ve iş birliği içinde hizmet ürettiğimiz sürece başarı kaçınılmazdır. Muğla’nın her ilçesine eşit yaklaşarak ihtiyaçlara göre planlama yapıyoruz.”

“Az zamanda çok iş yaptık”

Başkan Aras, 1,5 yıllık hizmet sürecinin değerlendirmesinde altyapı, yol, su ve sosyal belediyecilik alanlarında önemli yatırımların tamamlandığını söyledi: “Muğla’nın dört bir yanında 168 bin 800 metre yeni yol, 440 bin metre bakım-onarım çalışması yaptık. İçme suyu hatlarını güçlendirdik, kanalizasyon yatırımlarımız devam ediyor. Hedefimiz; altyapısı güçlü, modern, adaletli ve doğasıyla uyumlu bir Muğla oluşturmak.”