Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kırsalda üretimi sürdüren kadınlara ve yerel kooperatiflere kapsamlı destek sağladı. Kadın emeğini ekonomiye kazandırmak ve yerel kalkınmayı güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, üretim kapasitesini artırdı, kırsal istihdama katkı sundu.

Belediye, Muğla genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine mevzuat, teknik destek, eğitim, makine-ekipman, pazarlama ve markalaşma alanlarında destek verdi. S.S. Marmaris MAKKO, S.S. Anatolie, S.S. Bodrum, S.S. Datça Ahi, S.S. Fethiye ve S.S. Ortaca El Ele Kadın Kooperatifleri gibi birçok üretici birliğiyle iş birliği kuruldu.

Yerel ürünlere katma değer

Kadın kooperatiflerinin ürettiği zeytinyağı, bal, ceviz, tahin, badem ve susam gibi ürünlerin pazarlanmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi aktif rol aldı. Kooperatifler, limon kurusu, nar ekşisi, turunç lokumu, çağla turşusu, badem ezmesi ve badem şekeri gibi katma değerli ürünlerle üretim çeşitliliğini artırdı.

Türkiye’de ilk: Muğla Tarım Güçbirliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan “Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi”, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıdı. Ticaret ve Tarım-Orman Bakanlıklarına bağlı kooperatiflerin ortaklığıyla kurulan proje, üretim, satış ve pazarlama süreçlerinde iş birliği sağladı. Bu sistem maliyetleri düşürdü, rekabet gücünü yükseltti.

Muğla ürünleri Halk Market’lerde

Güçbirliği Kooperatifi çatısı altındaki üreticiler, ürünlerini İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri’nin Halk Marketlerinde tüketiciyle buluşturdu. Bu sayede Muğla’nın yerel ürünleri ülke genelinde tanıtıldı, üretici kadınlar daha geniş pazarlara erişim sağladı.

“Kadın emeği Muğla’nın geleceğini inşa eder”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmadaki rolünü vurguladı: “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli bileşenlerinden biri üretimdir. Üretimin merkezinde kadın emeği yer alır. Kadınlarımızın kooperatifler aracılığıyla hem ekonomik hem sosyal yönden güçlenmesi bizim için büyük bir gurur. Yerel üreticilerimizin markalaşmasına, ürünlerini geniş pazarlara ulaştırmasına destek vermeyi sürdüreceğiz. Üretici güçlü olursa, Muğla da güçlü olur.” Başkan Aras, kadın emeğini destekleyen projelerin hem sosyal belediyeciliğin hem de sürdürülebilir kalkınmanın örnekleri arasında yer aldığını belirtti.