Tarım sektöründe son dönemde öne çıkan ürünlerden biri olan altın çilek, üreticiler için dikkat çekici bir gelir kapısı haline geldi. Bilim dünyasında Physalis peruviana olarak bilinen bu meyve, hem sağlık açısından sunduğu faydalar hem de piyasa değeriyle öne çıkıyor. Özellikle 2026 yılı itibarıyla fiyatların ciddi seviyelere ulaşması, ürüne olan ilgiyi artırmış durumda.

Türkiye’nin birçok bölgesinde yetiştiriliyor

Altın çileğin en dikkat çeken özelliklerinden biri, farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilmesi. Türkiye’nin pek çok bölgesinde üretimi mümkün hale gelirken, Akdeniz Bölgesi bu alanda başı çekiyor. Antalya, Mersin ve Adana gibi iller üretimin merkezinde yer alıyor.

Öte yandan Ege Bölgesi’nde İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa’da hem seralarda hem açık arazilerde yetiştiricilik yapılabiliyor. Karadeniz tarafında ise Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde, özellikle fındık bahçelerinin kenarlarında üretimin yaygınlaştığı görülüyor. İç kesimlerde ise Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illerde mikroklima alanlar sayesinde üretim giderek artıyor.

İklim koşulları verimi doğrudan etkiliyor

Bitkinin gelişimi açısından iklim belirleyici rol oynuyor. Ilıman ve güneş alan bölgelerde daha yüksek verim elde edilirken, don olaylarına karşı hassas olması üretim planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle üreticiler genellikle kıyı bölgeleri ya da seraları tercih ediyor.

İlkbahar aylarında fide olarak dikilen altın çilek, uygun sulama ve drenaj koşulları sağlandığında hızlı bir gelişim gösteriyor. Hasat süreci yaz aylarında başlıyor ve şartlar elverişli olduğunda sonbahara kadar devam edebiliyor. Bu süreçte bitkinin düzenli bakımı, ürün kalitesi açısından büyük önem taşıyor.

Fiyatı yüksek, getirisi daha da yüksek

Altın çileği cazip kılan asıl unsur ise ekonomik değeri. Bir dönümlük araziden ortalama 2 ila 3 ton ürün elde edilebilmesi, üreticiler açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Piyasada taze altın çileğin paketli satış fiyatı kilogram bazında 1.300 TL ile 1.800 TL arasında değişiyor. Pazar tezgahlarında ya da doğrudan üreticiden alınan ürünlerde ise fiyatlar 850 TL ile 1.100 TL seviyelerinde seyrediyor. Kurutulmuş formda satılan ürünler ise işleme sürecine bağlı olarak 900 TL ile 1.400 TL arasında alıcı buluyor.

Sağlık açısından da dikkat çekiyor

Altın çilek yalnızca ekonomik değeriyle değil, besin içeriğiyle de öne çıkıyor. Yüksek C vitamini, lif ve antioksidan içeriği sayesinde sağlıklı beslenme trendlerinin vazgeçilmez ürünlerinden biri haline geldi. Metabolizmayı desteklemesi, sindirim sistemine katkı sağlaması ve bağışıklığı güçlendirmesi gibi etkileriyle tüketicinin ilgisini çekiyor.

Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, altın çileğin yalnızca bugünün değil, önümüzdeki dönemin de öne çıkan tarım ürünlerinden biri olmaya devam edeceği değerlendiriliyor. Üreticiler açısından bakıldığında ise doğru koşullar sağlandığında bu ürünün ciddi bir gelir fırsatı sunduğu açıkça görülüyor.

Kimi üreticiler için bu kazanç, kısa sürede hayallerin gerçeğe dönüşmesine bile imkan tanıyabiliyor. Ancak bu süreçte doğru planlama ve uygun yetiştiricilik şartlarının sağlanması büyük önem taşıyor.