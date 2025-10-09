Son Mühür/Merve Turan- Grafik roman dünyasının tanınmış isimlerinden Fabien Toulme, “Hakim’in Yolculuğu” üçlemesiyle uluslararası alanda adını duyurmuş bir sanatçı olarak, İzmir’de okurlarla buluşacak. Tudem Yayın Grubu organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 6. İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) kapsamında 16-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Çok okunan kitaplar ve yeni çalışmalar okurla buluşacak

Toulme, “Hakim’in Yolculuğu”, “Dünyadan Yansımalar” ve “Unutulmazlar” serilerinin yanı sıra “İki Yaşam” ve “Büyük Aşk” gibi çoksatan grafik romanlarıyla Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip. Sanatçı, 16-19 Ekim tarihleri arasında Kültürpark, Tudem Alsancak Kitabevi ve Penguen Kitabevi – İzmir İstinye Park’ta bir dizi imza günü ve söyleşi etkinliğine katılacak.

13 Ekim’de raflarda yerini alacak yeni kitabı “Unutulmazlar-2”, etkinlik tarihleri boyunca sanatçının diğer eserleriyle birlikte satışa sunulacak. Okurlar, Fabien Toulmé ile hatıra fotoğrafı çektirip kitaplarını imzalatma fırsatı yakalayacak.

“Çizgilerle Dünyadan Yansımalar” söyleşisi

Sanatçı, 19 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Kültürpark - Ahşap Sahne’de düzenlenecek “Çizgilerle Dünyadan Yansımalar” başlıklı söyleşide okurlarla bir araya gelecek. Söyleşi, akademisyen ve yayın yönetmeni Ayşegül Utku Günaydın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ve Toulmé’nin tanıklık temalı grafik romanları masaya yatırılacak. Etkinlik Türkçe ardıl çeviri ile yapılacak ve panel sonrası sanatçı okurlar için imza seansı düzenleyecek.

Fabien Toulme’nin sanat yaşamı

1980 doğumlu Fabien Toulme, mühendislik eğitimi aldıktan sonra Brezilya, Benin, Guyana ve Fransa gibi farklı ülkelerde yaşadı. Fransa’ya döndükten sonra Spirou gibi kült dergilerde çalışmaları yayımlandı. Otobiyografik unsurlar taşıyan “Beklediğim Sen Değildin” adlı grafik romanıyla dikkat çeken sanatçı, gerçek bir yaşam öyküsünü konu alan ve çok sayıda dile çevrilen “Hakim’in Yolculuğu” serisiyle uluslararası başarı yakaladı. Toulmé, yılın büyük bölümünü seyahat ederek yeni hikayeler keşfetmeye ayırıyor.

Fabien Toulme’nin İzmir etkinlik takvimi

16 Ekim Perşembe, 17.00-19.00

Tudem Alsancak Kitabevi, Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 189 – İmza Günü

17 Ekim Cuma, 17.00-19.00

Penguen Kitabevi – İzmir İstinye Park – İmza Günü

18 Ekim Cumartesi, 16.00-18.00

İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark (Lozan Kapısı, Stant No: K14) – İmza Günü

19 Ekim Pazar

İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark (Lozan Kapısı, Stant No: K14)

15.00: Söyleşi – “Çizgilerle Dünyadan Yansımalar” (Ahşap Sahne)

16.00-18.00: İmza Günü (Lozan Kapısı, Stant No: K14)