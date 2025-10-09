İzmir sporunun köklü camialarından Karşıyaka Spor Kulübü, uzun süredir devam eden mali sorunları kalıcı olarak aşmak ve kulübün geleceğini güvence altına almak amacıyla şirketleşme sürecini hızlandırıyor. Yeşil-kırmızılı yönetim, bu stratejik dönüşümün önünü açmak için ilk adımı kulüp yapısını düzenlemekte buldu. Bu kapsamda, 6 yıl üst üste aidat borcu bulunan pasif üyeler için resmi olarak 30 günlük ödeme süresi tanındığını duyurdu. Belirlenen bu sürede borcunu kapatmayan üyelerin üyelikleri sona erdirilecek.

Şirketleşme kararı için üye yapısı düzenleniyor

Yaklaşık 5 bin üyesi bulunan Karşıyaka Spor Kulübü'nde şirketleşme kararı almak, yasal mevzuatlar gereği zorlu bir süreci içeriyor. Tüzüğe göre, bu kritik kararın Yönetim Kurulu'na devredilebilmesi için toplanacak Genel Kurul'a tam üye sayısının dörtte üçünün katılması ve katılan üyelerin de en az yüzde 51'inin onayını alması gerekiyor. Bu yüksek katılım ve onay şartı nedeniyle Karşıyaka yönetimi, şirketleşme sürecini daha sağlıklı ve ulaşılabilir hale getirmek amacıyla üye listesini revize etme kararı aldı. Bu düzenleme ile hem genel kurulda gerekli çoğunluğun sağlanması kolaylaştırılacak hem de kulüple bağları zayıflayan pasif üyeler ayıklanarak kulüp yapısı daha dinamik ve etkin bir hale getirilecek.

Yönetimden resmi duyuru: Aidat borçlarına son çağrı

Karşıyaka Spor Kulübü, üyelikten çıkarma işlemlerine ilişkin hukuki dayanağını kulüp tüzüğünden alıyor. Kulüp tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca, üst üste 6 yıl boyunca yıllık aidatını ödemeyen üyelerin gerekli uyarının ardından tanınan süre içinde ödeme yapmaması durumunda üyelikleri düşürülüyor. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu, 26 Ağustos 2025 tarihli Genel Kurul kararı ve 15 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararına dayanarak, 6 yıllık borcu bulunan üyeler için resmi olarak harekete geçti.

Kulüp yönetimi tarafından yayımlanan resmi duyuruda, borçlu üyelerin aidatlarını 30 gün içinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki Kulüp Binası muhasebe ödeme noktasından yapmaları gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, tanınan bu süre zarfında ödemesini gerçekleştirmeyen üyelerin üyeliklerinin, Tüzüğün 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince otomatik olarak sona erdirileceği net bir şekilde ifade edildi. Yönetim, bu adımın Karşıyaka'nın birlik ve beraberliğini sürdürmek adına atılmış zorunlu bir adım olduğunu belirterek, tüm üyelerden bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica etti.