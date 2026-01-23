Son Mühür/ Merve Turan - Araştırmacı gazeteciliğin simge ismi Uğur Mumcu, yaşamını yitirmesinin 33’üncü yılında Bornova Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Program, Uğur Mumcu’nun adını taşıyan kültür ve sanat merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karanfiller bırakıldı, müzik dinletisi sunuldu

Salon girişinde Uğur Mumcu’nun fotoğrafına kırmızı karanfiller bırakıldı. Sevda Şener Sahnesi’ndeki anma programı İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Bornova Belediyesi’nin minik müzik kursiyerleri ve eğitmenlerinden oluşan orkestra dinleti sundu. Programda Ege Asiltürk, Uğur Mumcu’nun “Sesleniş” şiirini seslendirdi.

Başkan Ömer Eşki: “Bu ülke kendi değerlerine acımasız davranıyor”

Anmada konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Uğur Mumcu suikastının kendisinde bıraktığı izi şu sözlerle anlattı: “Bu korkunç cinayet işlendiğinde 7 yaşındaydım. Babam cenazeye gitmişti. Televizyonda babamı görebilir miyim diye ekrana bakmıştım. Gördüğüm şey yağmurun altında binlerce şemsiye oldu. Hepimizin dilinde ‘Uğurlar olsun’ türküsü kaldı.” “Sesleniş” şiirinin Türkiye’nin karanlık dönemlerini anlattığını vurgulayan Eşki, “Kendi yetiştirdiği fidanlara en gaddar davranan ülkelerden biriyiz. Kendi değerlerimizi yok etme konusunda acımasızız” dedi.

Gençleri bu ülkede tutmak zorundayız

Türkiye’nin ciddi bir kırılma yaşadığını ifade eden Eşki, gençlerin umutsuzluğuna dikkat çekti. “Bu ülkede adalet yok, hukuk düzeni yok. Güvenin olmadığı yerde kimse yaşamak istemez. Ama bizim gidecek bir yerimiz yok. Gençlerimizi bu ülkede tutmak, aydınlık ve ilerici nesilleri bu mücadelede ayakta tutmak zorundayız” diye konuştu.

Konuşmasını sert bir çağrıyla tamamlayan Eşki, “İlerlemek ve aydınlanmak zorundayız. Daha çok Uğur Mumcu yetiştirmek, adalete sahip çıkmak ve daha çok Atatürkçü olmak zorundayız. Yaşasın Kemalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye” ifadelerini kullandı.

Bu bir anma değil, kararlılık ilanıdır

ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, anmanın bir yüzleşme çağrısı taşıdığını vurguladı. “Bugün burada bir anma için değil, bir hesaplaşma ve kararlılık ilanı için toplandık. Uğur Mumcu’yu anmak, onun uğruna öldürüldüğü gerçekleri savunmakla anlam kazanır” dedi.

Mumcu’nun gericilik, emperyalizm ve tarikat–siyaset–sermaye ilişkilerinin üzerine gittiğini hatırlatan Timaç, “Uğur Mumcu bir faili meçhul değildir. Cumhuriyet düşmanlarının hedefidir. Onu katleden zihniyet hâlâ aramızdadır” ifadelerini kullandı. “Uğur Mumcu’nun kalemi yere düşmedi. O kalem bugün bizim ellerimizdedir” diyen Timaç, konuşmasını “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk ilke ve devrimleri” sözleriyle tamamladı.

Uğur Mumcu kalpaksız bir Kuvâ-yi Milliyecidir

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde konuşan Cumhuriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Bornova’yı “aydınlanmanın kenti” olarak tanımladı. Örs, “Uğur Mumcu laik, demokrat, Atatürkçü ve kalpaksız bir Kuvâ-yi Milliyecidir. Karanlık odaklara karşı mücadele ettiği için katledildi. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız” dedi.

Türkiye’de çok sayıda belediye başkanı ve gazetecinin antidemokratik uygulamalarla tutuklu bulunduğunu hatırlatan Örs, “Bu karanlığı aşmak bizim mücadelemize bağlı. Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.