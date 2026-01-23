Son Mühür / Seçil Ünlü- Ege’nin incisi İzmir, Türkiye genelinde boşanma hızının en yüksek olduğu iller arasında zirvedeki yerini korurken, istatistiklerdeki bir detay dikkat çekiyor: Artık sadece "yolun başındakiler" değil, "bir ömür" diyenler de yollarını ayırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de boşanma davalarının yüzde 60'ının kadınlar tarafından açıldığı görülüyor.



16 Yıl ve Üzeri Evli Olan Çiftler...



Bireysel Beklentilerin Artması: Emeklilik dönemine yaklaşan bireyler, ömürlerinin geri kalanını çatışma içinde geçirmek yerine, "kendi hayatını yaşama" arzusuna yöneliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir, binde 3,09 kaba boşanma hızıyla Türkiye ortalamasının (binde 2,19) oldukça üzerinde seyrediyor.

Ancak kentin boşanma profilinde asıl çarpıcı olan nokta, 16 yıl ve üzeri evli olan çiftlerin boşanma oranlarındaki artış.

İzmir'de her yıl gerçekleşen yaklaşık 14 bin boşanmanın yaklaşık %29’u, yani neredeyse her 3 boşanmadan biri, "ikinci bahar" olarak adlandırılan uzun süreli evliliklerde yaşanıyor.



Çocuklar Büyüdü, Sabır Tükendi...



Uzmanlara göre büyük şehirlerdeki bu "Geç boşanma" dalgasının arkasında birkaç temel sebep yatıyor.

"Çocuklar İçin" Ertelemesi: Çiftler yıllarca "Çocuklar büyüsün, okulunu bitirsin, evlensin" diyerek sorunlarını erteliyor.

Çocuklar evden ayrıldığında ise çiftler arasındaki ortak bağ zayıflıyor ve "Boş yuva sendromu" ile birlikte boşanma kararı hızlanıyor.



Ekonomik Özgürlük ve Sosyal Kabul...



İzmir’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüksek olması, mutsuz evlilikleri sürdürme zorunluluğunu azaltıyor. Sosyal çevrenin boşanmaya bakışının daha esnek olması da bu süreci kolaylaştırıyor.

Boşanma Yaşı Yükseliyor...



Evlilik süresi arttıkça boşanma nedenleri arasında "Şiddetli geçimsizlik" başlığı altında; duygusal kopuş ve hayat tarzı farklılıkları ilk sıralarda yer alıyor.



Rakamlarla İzmir’de Boşanma...



Kaba Boşanma Hızı: Binde 3,09 (Türkiye'de 2. sırada).

16+ Yıllık Evlilikler: Boşanmaların yaklaşık %28,7'sini oluşturuyor.

Yıllık Ortalama: İzmir’de her yıl 13.800’den fazla çift yollarını ayırıyor.

Uzmanlar, büyük şehirlerin getirdiği stres ve değişen toplumsal normların, "Bir yastıkta kocama" idealini "mutlu ayrılık" tercihine dönüştürdüğünü vurguluyor.

