Son Mühür/ Beste Temel - İngiliz yazar Tristan Bernays’ın ödüllü eseri “Unutmak”, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından BBŞT Akademi’de prömiyerle izleyiciyle buluştu. Oyun, 2021 yılında hayatını kaybeden Bornova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk’ün adının yaşatıldığı mekânda sahnelendi.

Hafıza, aşk ve yüzleşme

Duygusal yoğunluğu yüksek yapım, insanın geçmişiyle ve kendi kimliğiyle hesaplaşmasını merkezine aldı. Hafıza, aşk ve kayboluş temalarını ele alan oyun, ilk gecesinde Bornovalı sanatseverlerden güçlü alkış aldı.

Sahne dili ve atmosfer öne çıktı

Yönetmenliğini Onur Erdoğan’ın üstlendiği yapım, sahneleme dili ve atmosferiyle dikkat çekti. Afişte yer alan karşı karşıya duran iki siluet, oyunun temel izleği olan hafıza ile benlik arasındaki çatışmayı simgesel bir anlatımla yansıttı.

Güçlü oyunculuklar

Oyunda Kağan Uluca ve Tilbe Taşlı, hafıza kaybı, aşk, kimlik arayışı ve hatırlamanın acı veren doğası üzerine kurulu hikâyeyi yoğun bir dramatik enerjiyle sahneye taşıdı. İki oyuncunun performansı, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sezon boyunca sahnede

“Unutmak”, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni sezondaki iddialı yapımları arasında yer aldı. Oyun, prömiyerin ardından sezon boyunca BBŞT sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşmayı sürdürecek.