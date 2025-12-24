Altay, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yakaladığı çıkışa rağmen, yönetim cephesinde belirsizlik yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle devre arasına 18 puanla 10’uncu sırada girerken, cuma günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığı konusunda net bir tablo ortaya çıkmış değil.

Sahada çıkış var, yönetimde soru işaretleri

Ligde 4’te 4 yaparak moral bulan Altay’da sportif başarı, yönetim krizini gölgede bırakamadı. Kulüp camiasında gözler, olağanüstü genel kuruldan çıkacak kararlara çevrilirken, kulübün geleceğini etkileyecek başkanlık süreci kritik bir dönemece girdi.

FIFA dosyaları gölge düşürüyor

Altay’ın önündeki en büyük risklerden biri ise FIFA kaynaklı dosyalar. Siyah-beyazlı kulübe gelen 7 ayrı dava dosyası nedeniyle puan silme tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor. Bu tablo, başkanlık için adı geçen isimlerin temkinli davranmasına neden oluyor.

Yatırımcı bulunamıyor, adaylar çekimser

Kongre öncesinde başkanlık için nabız yoklayan isimlerin, güçlü bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle geri adım attığı ifade ediliyor. Kulübün mali yükü ve FIFA dosyalarının oluşturduğu risk, yönetim taliplerinin kararını zorlaştırıyor.

Özkaral ve Has birlikte hareket ediyor

Başkanlık için adı geçen isimler arasında eski başkan Süleyman Özkaral ile eski altyapı başkanı Cemil Has’ın birlikte hareket ettiği kulislerde konuşuluyor. Ancak iki ismin de finansal destek sağlanmadan adaylık konusunda kesin bir adım atmayı düşünmedikleri belirtiliyor.

Kanlı yeniden aday olabilir mi?

Görevi bırakma kararı aldığı bilinen mevcut başkan Sinan Kanlı’nın ise yatırımcılarla temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Kulüp kulislerinde, Kanlı’nın cuma günü yapılacak kongrede yeniden aday olabileceği yönünde iddialar da dile getiriliyor.

Gözler olağanüstü genel kurulda

Altay camiasında tüm gözler, cuma günü yapılacak olağanüstü genel kuruldan çıkacak sonuca çevrildi. Başkan adaylığının netleşip netleşmeyeceği, yatırımcı bulunup bulunamayacağı ve kulübün FIFA dosyalarına karşı nasıl bir yol haritası çizeceği kongreyle birlikte şekillenecek.