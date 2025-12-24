İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, 2025 yılının Ocak–Kasım dönemine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Şimşek, yılın ilk 11 ayında Aliağa limanlarına 5 bin 701 geminin uğrak yaptığını, bu sayının geçen yıla göre yüzde 2,40 arttığını ve Aliağa’nın Kocaeli’nin ardından Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini koruduğunu açıkladı.

DTO Aliağa’da yılın son meclis toplantısı yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, 2025 yılının değerlendirildiği ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin ele alındığı yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Aralık ayı toplantısında oda faaliyetleri, Aliağa limanlarının performansı ve bölgenin ekonomik göstergeleri ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.

Gemi trafiğinde istikrarlı artış

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa’nın Türkiye deniz ticaretindeki stratejik ve istikrarlı konumunu sürdürdüğünü vurguladı. 2025’in ilk 11 ayında kaydedilen 5 bin 701 gemi uğrağı ile Aliağa’nın, yoğun gemi trafiği açısından ülke genelinde üst sıralardaki yerini koruduğu belirtildi.

Ege limanları karşılaştırması: Dikili yükseldi, İzmir geriledi

Ege Bölgesi’ndeki liman hareketliliğine de değinen Şimşek, aynı dönemde İzmir Limanı’na 1.221, Dikili Limanı’na ise 295 geminin uğrak yaptığını söyledi. Dikili Limanı’nda yüzde 68’lik artış yaşanırken, İzmir Limanı’nda yüzde 13,58 oranında düşüş kaydedildi.

Aliağa elleçlemede liderliğini sürdürüyor

Yük elleçleme verilerini paylaşan Şimşek, 2025’in ilk 11 ayında Aliağa limanlarında 80 milyon 573 bin 424 ton net yük elleçlendiğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 77 milyon 992 bin 685 ton olduğunu belirten Şimşek, yüzde 3,31’lik artışla Aliağa’nın net ton bazında liderliğini koruduğunu ifade etti.

Son 20 yılda üç kat büyüme

Aliağa limanlarının uzun vadeli performansına dikkat çeken Şimşek, son 20 yılda net ton elleçleme miktarının yaklaşık üç kat artarak 2024’te 85,5 milyon tona ulaştığını söyledi. Pandemi sonrası dönemde ise limanlarda yaklaşık yüzde 30’luk bir büyüme yaşandığı kaydedildi.

Yükleme ve boşaltmada güçlü performans

2025’in ilk 11 ayında 32 milyon 938 bin 440 ton yükleme gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, bu alanda yüzde 4,45’lik artışla Aliağa’nın Türkiye lideri olduğunu dile getirdi. Aynı dönemde 47 milyon 634 bin 984 ton boşaltma yapıldığını aktaran Şimşek, bunun yüzde 2,53 artış anlamına geldiğini ve Aliağa’nın en çok boşaltma yapılan ikinci liman konumunda bulunduğunu söyledi.

Konteynerde düşüşe rağmen ilk 5’te

Konteyner elleçleme verilerine de değinen Şimşek, 2025’in ilk 11 ayında 1 milyon 577 bin 208 TEU konteynerin elleçlendiğini açıkladı. Geçen yıla göre yüzde 19,43’lük düşüşe rağmen Aliağa’nın Türkiye genelinde 5’inci sıradaki yerini koruduğu belirtildi. Toplam groston bazında 106 milyon 234 bin 292 ton elleçleme yapılırken, bu alanda da Aliağa Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

“Gümrük verileri Aliağa’nın stratejik gücünü gösteriyor”

Gümrük istatistiklerini değerlendiren Adem Şimşek, Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nün ihracat hacmi açısından Türkiye’nin ikinci büyük gümrük noktası konumunu sürdürdüğünü söyledi.

İhracatta hedef: 22 milyar dolar

Şimşek, Aliağa’nın 2020’de 12,6 milyar dolar olan ihracat hacminin, 2025 yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Bu artışın beş yılda yaklaşık yüzde 74’lük bir büyümeye karşılık geldiğini vurguladı.

Dış ticarette fazla veren merkez

2024 verilerine göre Aliağa limanlarında 34,2 milyon ton ihracat ve 51,2 milyon ton ithalat yapıldığını aktaran Şimşek, bu tablonun Aliağa’nın ham maddeyi işleyerek katma değerli ürüne dönüştüren güçlü ve entegre bir sanayi yapısına sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Aliağa’nın Türkiye ihracatında yüzde 8 bandında istikrarlı paya sahip olduğunu belirten Şimşek, 2025 sonunda bu payın yüzde 8,2’ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Meclis toplantısına yoğun katılım

Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında yapılan toplantıya; Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, Aliağa Deniz Liman Şube Müdürü Kadir Sonocak, İMEAK DTO Eğitim Komisyonu Üyesi İsmail Görgün, Genel Sekreter Yardımcısı Alper Keçeli, meclis üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.