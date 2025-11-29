Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde yer alan Swissotel Büyük Efes’te, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat, otel personelinin olası acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak amacıyla planlandı.

Alarm devreye girdi, tahliye uygulandı

Senaryoya göre yedi katlı otelin giriş katında bulunan toplantı ve konferans salonunda yangın çıktı. Yangın alarmının devreye girmesinin ardından otelin acil durum ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Personel ve otel misafirleri, belirlenen tahliye prosedürleri doğrultusunda bina dışına çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Mahsur kalan personel kurtarıldı

Tatbikat kapsamında otelin üst katlarında mahsur kalan bir otel personeli, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç kullanılarak güvenli şekilde tahliye edildi.