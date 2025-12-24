Son Mühür/ Beste Temel - Güzeltepe Mahallesi 8423 Sokak’ta uzun süredir hissedilen sosyal alan ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Uğur Mumcu Parkı; modern oyun grupları, kauçuk zemin, geniş yeşil alanlar ve kafesiyle mahalle sakinlerine yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Park, yalnızca bir dinlenme alanı değil, mahalle kültürünü güçlendiren bir buluşma noktası olarak planlandı.

Eşit ve erişilebilir kamusal alan hedefi

Uğur Mumcu Parkı, belediyenin “merkez–geri kalmış mahalle ayrımını ortadan kaldıran” hizmet anlayışının somut örnekleri arasında yer aldı. Proje ile Çiğli’de herkes için eşit, güvenli ve erişilebilir kamusal alanlar oluşturulması hedeflendi. Parkın özellikle çocuklar, gençler ve aileler için güvenli bir sosyal yaşam alanı sunması amaçlandı.

Açılış 26 Aralık Cuma günü

Uğur Mumcu Parkı Açılış Töreni, 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 15.00’te Güzeltepe Mahallesi 8423 Sokak’ta gerçekleştirilecek.

Başkan Yıldız: “Adil kent anlayışının karşılığı”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Uğur Mumcu Parkı’nın eşit hizmet ve adil kent vizyonunun somut bir ifadesi olduğunu belirtti. Yıldız, Çiğli’de ihmal edilen tek bir sokak kalmaması hedefiyle çalıştıklarını vurguladı; çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin sosyalleşebileceği ve ailelerin huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.