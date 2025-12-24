Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye’de 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun üçüncü toplantısının ardından önümüzdeki yıl asgari ücretin 28 bin 75 TL olacağı açıklandı. Açıklanan rakamla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, belirlenen ücretin işçinin beklentilerinin çok altında kaldığını vurgulayarak hem hükümete hem de asgari ücret belirleme sürecine sert eleştiriler yöneltti.

“Bu ücretle nasıl yaşayacaksınız?”

“Asgari ücret şu anda baktığımızda kamuoyunun beklentisi üzerinde ama asla yetmez. Beklentimiz kiraya, yola, yemeğe gelen zamlarla birlikte geçen senin altında kalmamaktı ama maalesef yine bir önceki seneyle helalleşemedik. Ne olursa olsun bu rakam Türk İş’in yani işçinin talebinin çok altında. Bu ücretle nasıl kalkınacak, nasıl yaşayacaksınız?” diyerek tepki gösterdi.

“Günah keçisi yine biz olacaktık”

Türk İş’in asgari ücret belirleme komisyonu toplantılarına katılmayarak masaya oturmamasının etkisinin ne olduğunun sorulması üzerine Çakmak, “Yine işveren ve hükümet ortaklaşa açıklayacak bizi boşta bırakacaklardı. Biz o masanın adaletli olmadığını, adaletin yerine getirilmediğini söylüyorduk ama fatura bugüne kadar hep bize kesilmeye çalışılıyordu. Şimdi bu rakamla birlikte ‘İyi ki o masaya oturmadık’ diyoruz. Çünkü günah keçisi yine biz olacaktık. Bununla ilgili mevzuat değişikliği yaparlarsa biz masadan kaçmayız. Taleplerimizi mektupla yolladık ama gördük ki o dahi dikkate alınmadı” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artabilir mi?

Kamuoyunda ‘Hükümet, asgari ücretle ilgili yeni bir artışın olacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Başkan Çakmak, “Mümkün değil. Artık açıklandı bir daha da artmaz” dedi.

“Asgari ücreti tartışmak günahtır, kul hakkıdır” sözleriyle devam eden Çakmak, “Asgari ücret taban ücretidir, bunun altında adam çalıştıramazsın. Türkiye’de herkes bununla çalışıyor havası sokuluyor ama aslında bu çok ayıp. Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret tartışmalara konu dahi olmaz. Çünkü taban ücret olduğunu herkes bilir. Mısır’da bile asgari ücret tartışılmıyor. Bizde dün asgari ücret açıklandı hemen etiketler değişti; köprülere yola zam geldi. Marketler sabaha kadar etiket yeniledi. Her şeye yüzde 25 vardı; bu asgari ücret iki ay idare eder sonrası yine sefalet. Açlık sınırının altında ilk defa böyle bir şey oldu. Rakam, bin 751 lira açlık sınırının altında kaldı. Yine altında kaldık, yine altında… Kimse asgari ücretle çalışmak zorunda değil; herkes var olan sendikasına katılarak hakkını arayabilir. Korkmayın, sendikanıza koşun” diye konuştu.