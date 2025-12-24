Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir siyasetinde dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, komşu ilçe Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, geçtiğimiz aylarda bazı mahalle muhtarlarının Karabağlar Belediyesi’nden yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle Balçova Belediyesi’ne bağlanmak istediklerini açıklamalarının ardından gerçekleşti.

BAŞARISIZLIK TARTIŞMASINI SONA ERDİRME ZİYARETİ Mİ?

Onur Yiğit, daha önce katıldığı bir televizyon programında, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay hakkında, “Helil Hanım’ın bu kadar başarısız olduğunu düşünmüyorum. Biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Helil İnay Kınay, “Başkanımıza nazik ziyaretleri ve keyifli sohbetleri için teşekkür ediyorum” derken, Onur Yiğit ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin iktidar yolculuğunda, dayanışma ve ortak akılla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTAY MAHALLESİ MUHTARI’NDAN AÇIKLAMA

Karabağlar ilçesinin Fahrettin Altay Mahallesi Muhtarı İkbal Kaytancılar, ziyareti ve süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaytancılar, mahallelerinin Balçova Belediyesi’ne bağlanma talebiyle ilgili olarak, “Biz dilekçemizi verdik, sakin bir şekilde cevap bekliyoruz. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit kesin, net bir açıklama yapmadı ama referanduma gitmeyi başarabilirsek mecbur kalacaklar” dedi.

“58 MAHALLEYE HİZMET VEREN BELEDİYE Mİ YOKSA…”

Taleplerinin sadece hızlı hizmet almak odaklı olduğunu vurgulayan Muhtar Kaytancılar, “Net bir açıklama yapılmaması normal. Partinin iki belediye başkanı sonuçta. Bizim isteğimiz hizmete çok hızlı bir şekilde ulaşmak. Bunun için de en yakın ilçe belediyesi Balçova’dır. Balçova, Fahrettin Altay Mahallesi halkının aklında kaldı. Balçova’nın tüm kurumları mahallemize çok yakın. Doğal olarak böyle bir talebimiz oldu. 58 mahalleye hizmet veren belediye ile 8 mahalleye hizmet veren belediye bir olmaz” diye konuştu.

“ZAMANINDA OY İÇİN KARABAĞLAR’DA KALDIK ANCAK…”

Mahallelerinin Karabağlar’dan ayrılmasının ilçeye zarar vermeyeceğini de sözlerine ekleyen Muhtar Kaytancılar, “Zamanında yerel seçimlerde oy alabilmek için Fahrettin Altay Mahallesi Karabağlar’ın olmu. Ancak Karabağlar Belediyesi’ni CHP kurulduğu günden bu güne kazanmış. Bu yüzden bir mahallenin ayrılması Karabağlar’ı sıkıntıya sokmaz” şeklinde konuştu.