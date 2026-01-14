Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda yasaklı madde testi veren 20 kişinin test sonuçları belli oldu. 15 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Hem kanında hem saçında yasaklı madde testi pozitif çıkan isimler şu şekilde:

- Mahmut Uğur Ziylan

- Erdi Çetin

- Uğur Can Peker

- Yağmur Uçkun

- Atilla Aydın

Sadece saçta test sonucu pozitif çıkan isimler ise şu şekilde:

- Melisa Fidan Çalışkan

- Melisa Şahin

- Nuran Çokçalışkan

- Burak Kaptan

- Müzeyyen Karakan

- Murat Can Şirin

- Ozan Kılıç

- Esra Yoldaş Balcı

- Hamdi Burak Beşer

- Yılmaz Burak Bozkurt