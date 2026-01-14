“Rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla yargılanan Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Epözdemir, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edilerek cezaevinden çıktı.

Rüşvet iddialarıyla başlayan soruşturma

Rezan Epözdemir hakkında, 2021 yılında tutuklu bulunan iki kişinin tahliyesi ve ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması sürecinde rüşvete aracılık ettiği ve bu süreçten menfaat sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebi

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Epözdemir’in “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti. Dosya, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatılmıştı.

Dosya Yargıtay’a taşındı

Dosyada eski bir savcının da sanık olarak yer alması nedeniyle dava Yargıtay’a taşındı ve yargılama Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görülmeye başlandı.

Yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada, Rezan Epözdemir’in yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Cezaevinden çıktı

Tahliye kararının ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Epözdemir, cezaevinden serbest bırakıldı.