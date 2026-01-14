Son Mühür - İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si mahkeme kararıyla tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, şüpheliler hakkında; kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, fuhşa teşvik etmek, aracılık yapmak veya yer temin etmek ile kumar oynanmasına imkan sağlamak suçlamalarıyla işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimler

Operasyon kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Ünlüler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından 6 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, “ev hapsi” talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi; hakimlik her iki isim için “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ali Sert ve Rabia Karataş ise sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.