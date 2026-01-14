Son Mühür - Enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında bulunan usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen hakkında sosyal medyada yayılan ölüm haberleri üzerine ailesinden açıklama geldi. Sanatçının oğlu Ömer Dormen, iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

“Durumu stabil”

Ömer Dormen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, babasının sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Babam Haldun Dormen için ‘hayatını kaybetti’ yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece bu tür haberlere itibar etmeyiniz. Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi kamuoyuyla paylaşacağız.”

Tedavi süreci

Sanat hayatında 72’nci yılını geride bırakan ve “Devlet Sanatçısı” unvanı bulunan Haldun Dormen’in, bir süredir özel bir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Usta sanatçı 5 Ocak’ta yoğun bakıma alındı.

Entübe edilmişti

Dormen, 12 Ocak’ta solunumunun daha iyi desteklenmesi amacıyla entübe edildi. Ailesi, tedavi sürecinin yakından takip edildiğini ve kamuoyunun resmi açıklamalar dışında yayılan iddialara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.