İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün magazin ve sanat dünyasının ünlü simalarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen incelemeler neticesinde, toplumda yakından tanınan pek çok kişi şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERİN TAM LİSTESİ

Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 15 kişilik isim listesi netleşti. Soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerince gözetim altına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis İşiten ve Melis Sezen gibi ekranların tanınan yüzleri bulunuyor. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın yanı sıra Hande Demir, Yeliz Yeşilçimen, Hazal Filiz Küçükköse, Anıl Durmuş, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ile Sayat Zurnacı da şüpheliler listesinde yer alıyor.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR VE İDDİALAR NELER?

Başsavcılık makamının talimatıyla ilerleyen iki farklı dosya, hem yasaklı madde hem de fuhuş iddialarını barındırıyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılması, adli tıp birimlerinde biyolojik testlerden geçirilmeleri ve detaylı ifadelerine başvurulması kararlaştırıldı. Ünlü isimler ve işletmeciler hakkında yer temin etmek, madde kullanımını teşvik etmek ve tedarik zincirinde bulunmak gibi ağır adli iddialar mevcut.

TOPLAM 24 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü süreçte ilk ana dosyada 18, bağlantılı diğer dosyada ise 6 olmak üzere toplamda 24 farklı şahıs için yasal işlem başlatıldı. Şu ana kadar 15 kişinin jandarma ekiplerince yakalandığı bildirilirken, geri kalan şüphelilerin tespitine yönelik adımların devam ettiği ve tüm işlemlerin ardından gözaltındaki kişilerin savcılığa sevk edileceği öğrenildi.